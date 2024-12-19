Роспотребнадзор ХМАО отреагировал на историю с дилером, предложившим покупателю ездить на опасной иномарке

Роспотребнадзор ХМАО пояснил, что покупатель может вернуть деньги за авто или заменить его, если транспортом нельзя было пользоваться больше месяца из-за гарантийного ремонта. Ранее житель Нефтеюганска Яков Тихонов пожаловался на дилера «СК-Моторс» в Сургуте из-за внедорожника Tank. По словам автомобилиста, из кондиционера стал вытекать фреон (который может быть опасен для здоровья), но ему отказали в ремонте.
«Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке», — сообщила в ответе на запрос URA.RU замруководителя окружного ведомства Ирина Кудрявцева.
Продавец при этом должен провести экспертизу за свой счет, если есть сомнения в причине поломки авто. Покупатель может присутствовать при ней, а также оспорить заключение в суде.
Однако если экспертиза покажет, что недостатки возникли не по вине продавца, то покупателю придется возместить ему расходы. «Управление может быть привлечено судом (по ходатайству потребителя) к участию в деле для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что Тихонов неоднократно обращался в дилерский центр с рядом других поломок. А в случае с вероятной утечкой фреона сотрудники салона, по словам автомобилиста, предложили ему лишь промыть детали и продолжать ездить на машине. Вместе с адвокатом покупатель готовит судебный иск, а также планирует провести официальную экспертизу. Агентство просило прокомментировать ситуацию в автосалоне. Ответ на запрос до сих пор не поступил.
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