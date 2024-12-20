В ХМАО подорожала водка перед Новым годом

В Ханты-Мансийском автономном округе перед Новым годом выросла стоимость водки. К концу декабря спиртное в среднем подорожало более чем на 0,5%, сообщил URA.RU Росстат.
«Стоимость литра водки в Ханты-Мансийском автономном округе к концу декабря в среднем составила 772,43 рублей. Месяцем ранее ценник спиртного был на уровне 767,59 рублей. Удорожание составило 0,6%», — следует из информации службы статистики.
Среди крупнейших городов региона самую дорогую водку продают в Ханты-Мансийске. В окружной столице она стоит около 828 рублей. Для сравнения, в Сургуте за литр спиртного в среднем просят 779 рублей. А в Нижневартовске ценник находится на уровне 721 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что сколько жителям ХМАО обойдется новогодний ужин к концу 2024 года. Стоимость минимального набора продуктов превысила пять тысяч рублей.
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