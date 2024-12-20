20 декабря 2024

В ХМАО подорожала водка перед Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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Самую дорогую водку в Югре продают в Ханты-Мансийске
Самую дорогую водку в Югре продают в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе перед Новым годом выросла стоимость водки. К концу декабря спиртное в среднем подорожало более чем на 0,5%, сообщил URA.RU Росстат.

«Стоимость литра водки в Ханты-Мансийском автономном округе к концу декабря в среднем составила 772,43 рублей. Месяцем ранее ценник спиртного был на уровне 767,59 рублей. Удорожание составило 0,6%», — следует из информации службы статистики.

Среди крупнейших городов региона самую дорогую водку продают в Ханты-Мансийске. В окружной столице она стоит около 828 рублей. Для сравнения, в Сургуте за литр спиртного в среднем просят 779 рублей. А в Нижневартовске ценник находится на уровне 721 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что сколько жителям ХМАО обойдется новогодний ужин к концу 2024 года. Стоимость минимального набора продуктов превысила пять тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе перед Новым годом выросла стоимость водки. К концу декабря спиртное в среднем подорожало более чем на 0,5%, сообщил URA.RU Росстат. «Стоимость литра водки в Ханты-Мансийском автономном округе к концу декабря в среднем составила 772,43 рублей. Месяцем ранее ценник спиртного был на уровне 767,59 рублей. Удорожание составило 0,6%», — следует из информации службы статистики. Среди крупнейших городов региона самую дорогую водку продают в Ханты-Мансийске. В окружной столице она стоит около 828 рублей. Для сравнения, в Сургуте за литр спиртного в среднем просят 779 рублей. А в Нижневартовске ценник находится на уровне 721 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что сколько жителям ХМАО обойдется новогодний ужин к концу 2024 года. Стоимость минимального набора продуктов превысила пять тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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