По указу НАТО Польша может заменить Украину в прокси-войне против российской стороны. Об этом сообщило издание InfoBRICS.
«Не исключено, что польская забота о сохранении своих военных запасов связана с директивой НАТО о подготовке Варшавы к войне», — говорится в материале. Отмечается, что польская сторона за последнее время начала получать все больше помощи от Вашингтона. Подобное также может указывать на ее роль в будущих возможных военных планах альянса.
При этом ранее в Польше нашли оправдание, чтобы не отправлять свои войска на украинскую территорию. Глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера заявил, что исторический фактор не дает отправлять войска. Кроме того, он добавил, что отправку войск могут расценить как оккупацию западных украинских областей, передает 360.ru.
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