19 декабря 2024

Думу Сургута покинул депутат, которому прочат карьеру чиновника. Фото

Депутат думы Сургута Саликов сложил полномочия на фоне слухов о переходе в мэрию
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат думы Сургута Андрей Саликов оказался от мандата на фоне слухов о его переходе в мэрию
Депутат думы Сургута Андрей Саликов оказался от мандата на фоне слухов о его переходе в мэрию Фото:

Депутат городской думы Сургута (ХМАО) Андрей Саликов, которому прочат пост председателя комитета по внутренней политике городской администрации, сложил полномочия. Отставку поддержали его коллеги. Трансляция заседания городской думы велась на ее официальном сайте.

«В думу города поступило заявление Саликова Андрея Николаевича. В связи с отставкой по собственному желанию», — заявил спикер думы Александр Олейников. Отставку поддержали все 20 присутствующих депутатов.

Отказ от мандата подогрел слухи о переходе Саликова в мэрию. Официального подтверждения информации на момент публикации получить не удалось, ответ на запрос ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о планируемой отставке Саликова. Инсайд агентства подтвердился.

Перед отставкой Андрея Саликова наградил и.о. спикера думы Александр Олейников
Перед отставкой Андрея Саликова наградил и.о. спикера думы Александр Олейников
Фото:

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Депутат городской думы Сургута (ХМАО) Андрей Саликов, которому прочат пост председателя комитета по внутренней политике городской администрации, сложил полномочия. Отставку поддержали его коллеги. Трансляция заседания городской думы велась на ее официальном сайте. «В думу города поступило заявление Саликова Андрея Николаевича. В связи с отставкой по собственному желанию», — заявил спикер думы Александр Олейников. Отставку поддержали все 20 присутствующих депутатов. Отказ от мандата подогрел слухи о переходе Саликова в мэрию. Официального подтверждения информации на момент публикации получить не удалось, ответ на запрос ожидается. Ранее URA.RU сообщало о планируемой отставке Саликова. Инсайд агентства подтвердился.
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© Служба новостей «URA.RU»
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