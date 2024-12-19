Депутат городской думы Сургута (ХМАО) Андрей Саликов, которому прочат пост председателя комитета по внутренней политике городской администрации, сложил полномочия. Отставку поддержали его коллеги. Трансляция заседания городской думы велась на ее официальном сайте.
«В думу города поступило заявление Саликова Андрея Николаевича. В связи с отставкой по собственному желанию», — заявил спикер думы Александр Олейников. Отставку поддержали все 20 присутствующих депутатов.
Отказ от мандата подогрел слухи о переходе Саликова в мэрию. Официального подтверждения информации на момент публикации получить не удалось, ответ на запрос ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о планируемой отставке Саликова. Инсайд агентства подтвердился.
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