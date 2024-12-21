Минниханов обратился к жителям Казани на фоне атак ВСУ

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Глава Татарстана Рустам Миниханнов заявил, что на месте ЧП в Казани развернуты все необходимые силы
Глава Татарстана Рустам Миниханнов заявил, что на месте ЧП в Казани развернуты все необходимые силы Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей региона не поддаваться панике. Он подчеркнул, что развернуты оперштаб и все силы.

«Главное не поддаваться панике», — написал Минниханов на татарском языке в своем telegram-канале. Он отметил, что развернут оперштаб и все силы, организованы места временного размещения и горячего питания. Перед правительством поставлена задача своевременно оповещать население о местах эвакуации.

Глава Татарстана подчеркивает, что атака дронов ВСУ идет в основном на казанские жилые объекты. На данный момент известно о шести дронах, ударивших по жилому массиву. URA.RU ведет онлайн-трансляцию ЧП в Казани.

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Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей региона не поддаваться панике. Он подчеркнул, что развернуты оперштаб и все силы. «Главное не поддаваться панике», — написал Минниханов на татарском языке в своем telegram-канале. Он отметил, что развернут оперштаб и все силы, организованы места временного размещения и горячего питания. Перед правительством поставлена задача своевременно оповещать население о местах эвакуации. Глава Татарстана подчеркивает, что атака дронов ВСУ идет в основном на казанские жилые объекты. На данный момент известно о шести дронах, ударивших по жилому массиву. URA.RU ведет онлайн-трансляцию ЧП в Казани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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