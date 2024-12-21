Минниханов обратился к жителям Казани на фоне атак ВСУ

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей региона не поддаваться панике. Он подчеркнул, что развернуты оперштаб и все силы.
«Главное не поддаваться панике», — написал Минниханов на татарском языке в своем telegram-канале. Он отметил, что развернут оперштаб и все силы, организованы места временного размещения и горячего питания. Перед правительством поставлена задача своевременно оповещать население о местах эвакуации.
Глава Татарстана подчеркивает, что атака дронов ВСУ идет в основном на казанские жилые объекты. На данный момент известно о шести дронах, ударивших по жилому массиву. URA.RU ведет онлайн-трансляцию ЧП в Казани.
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