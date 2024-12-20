20 декабря 2024

В ХМАО из-за морозов дома останутся школьники первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Местами в округе температура воздуха упала до -33 градусов
Местами в округе температура воздуха упала до -33 градусов Фото:

В нескольких городах и поселках ХМАО у школьников, обучающихся в первую смену, 21 декабря отменены занятия из-за низкой температуры воздуха. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«На утро 21 декабря температура воздуха на территории ХМАО составляет от -27,3 до -33 градусов. Скорость ветра 0-1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Ученики начальной школы не учатся в следующих городах и поселках: Нягань, Унъюган, Коммунистический, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Кимкьясуй, Сосьва. С 1-й по 8-й классы останутся дома школьники в поселке Березово, а также поселениях: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Полноват, Ванзеват, Шайтанка, Ванзетур и Теги.

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В нескольких городах и поселках ХМАО у школьников, обучающихся в первую смену, 21 декабря отменены занятия из-за низкой температуры воздуха. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 21 декабря температура воздуха на территории ХМАО составляет от -27,3 до -33 градусов. Скорость ветра 0-1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Ученики начальной школы не учатся в следующих городах и поселках: Нягань, Унъюган, Коммунистический, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Кимкьясуй, Сосьва. С 1-й по 8-й классы останутся дома школьники в поселке Березово, а также поселениях: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Полноват, Ванзеват, Шайтанка, Ванзетур и Теги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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