В ХМАО из-за морозов дома останутся школьники первой смены

В нескольких городах и поселках ХМАО у школьников, обучающихся в первую смену, 21 декабря отменены занятия из-за низкой температуры воздуха. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«На утро 21 декабря температура воздуха на территории ХМАО составляет от -27,3 до -33 градусов. Скорость ветра 0-1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Ученики начальной школы не учатся в следующих городах и поселках: Нягань, Унъюган, Коммунистический, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Кимкьясуй, Сосьва. С 1-й по 8-й классы останутся дома школьники в поселке Березово, а также поселениях: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Полноват, Ванзеват, Шайтанка, Ванзетур и Теги.
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