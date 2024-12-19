19 декабря 2024

Миллиардер из ХМАО объявил конкурс Снегурочек в своей компании

В фирме «Талспецстрой» миллиардера Марченко из ХМАО пройдет конкурс Снегурочек
© Служба новостей «URA.RU»
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Лучшую Снегурочку выберут в компании миллиардера ХМАО
Лучшую Снегурочку выберут в компании миллиардера ХМАО Фото:

Компания «Талспецстрой» из Нягани (ХМАО), которая принадлежит миллиардеру Анатолию Марченко, запустила конкурс на звание «Снегурочка 2025». Об этом сообщили в корпоративных каналах компании.

«Приглашаем вас принять участие в нашем конкурсе на звание „Снегурочка 2025“! Знаем, что наш дружный коллектив полон ярких, обаятельных и талантливых женщин, готовых удивлять нас своим очарованием», — сообщили в компании.

В конкурсе «Снегурочка 2025» могут участвовать только сотрудницы компании «Талспецстрой». Чтобы стать участницей, необходимо сделать фотографию в костюме Снегурочки и отправить ее на конкурс. Победительницам пообещали ценные призы и подарки.

Ранее URA.RU писало, что Марченко является владельцем пяти предприятий общей стоимостью около 10 миллиардов рублей. В 2023 году его компания «Талспецстрой» заработала почти 8 миллиардов рублей.

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Компания «Талспецстрой» из Нягани (ХМАО), которая принадлежит миллиардеру Анатолию Марченко, запустила конкурс на звание «Снегурочка 2025». Об этом сообщили в корпоративных каналах компании. «Приглашаем вас принять участие в нашем конкурсе на звание „Снегурочка 2025“! Знаем, что наш дружный коллектив полон ярких, обаятельных и талантливых женщин, готовых удивлять нас своим очарованием», — сообщили в компании. В конкурсе «Снегурочка 2025» могут участвовать только сотрудницы компании «Талспецстрой». Чтобы стать участницей, необходимо сделать фотографию в костюме Снегурочки и отправить ее на конкурс. Победительницам пообещали ценные призы и подарки. Ранее URA.RU писало, что Марченко является владельцем пяти предприятий общей стоимостью около 10 миллиардов рублей. В 2023 году его компания «Талспецстрой» заработала почти 8 миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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