Миллиардер из ХМАО объявил конкурс Снегурочек в своей компании

Компания «Талспецстрой» из Нягани (ХМАО), которая принадлежит миллиардеру Анатолию Марченко, запустила конкурс на звание «Снегурочка 2025». Об этом сообщили в корпоративных каналах компании.
«Приглашаем вас принять участие в нашем конкурсе на звание „Снегурочка 2025“! Знаем, что наш дружный коллектив полон ярких, обаятельных и талантливых женщин, готовых удивлять нас своим очарованием», — сообщили в компании.
В конкурсе «Снегурочка 2025» могут участвовать только сотрудницы компании «Талспецстрой». Чтобы стать участницей, необходимо сделать фотографию в костюме Снегурочки и отправить ее на конкурс. Победительницам пообещали ценные призы и подарки.
Ранее URA.RU писало, что Марченко является владельцем пяти предприятий общей стоимостью около 10 миллиардов рублей. В 2023 году его компания «Талспецстрой» заработала почти 8 миллиардов рублей.
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