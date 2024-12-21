В Казани эвакуируют школы из-за атаки беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за атаки дронов в Казани эвакуируют часть школ, детей отводят в подвалы
Из-за атаки дронов в Казани эвакуируют часть школ, детей отводят в подвалы Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

В Казани из-за атаки дронов ВСУ выборочно эвакуируют школы, где это необходимо для безопасности детей. Школьников на время отводят в подвалы, сообщает мэрия Казани.

«Проведена выборочная эвакуация по тем школам, где это было необходимо в целях безопасности. Детей проводили на время в подвалы», — отмечается в telegram-канале «Мэрия Казани». Школьников не отпустят из убежищ до соответствующих указаний, поэтому власти требуют не забирать детей в настоящее время. Если будет необходимость забрать детей, родителей оповестят по телефону, подчеркнули в мэрии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Казани из-за атаки дронов ВСУ выборочно эвакуируют школы, где это необходимо для безопасности детей. Школьников на время отводят в подвалы, сообщает мэрия Казани. «Проведена выборочная эвакуация по тем школам, где это было необходимо в целях безопасности. Детей проводили на время в подвалы», — отмечается в telegram-канале «Мэрия Казани». Школьников не отпустят из убежищ до соответствующих указаний, поэтому власти требуют не забирать детей в настоящее время. Если будет необходимость забрать детей, родителей оповестят по телефону, подчеркнули в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...