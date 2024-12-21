В Казани эвакуируют школы из-за атаки беспилотников

В Казани из-за атаки дронов ВСУ выборочно эвакуируют школы, где это необходимо для безопасности детей. Школьников на время отводят в подвалы, сообщает мэрия Казани.
«Проведена выборочная эвакуация по тем школам, где это было необходимо в целях безопасности. Детей проводили на время в подвалы», — отмечается в telegram-канале «Мэрия Казани». Школьников не отпустят из убежищ до соответствующих указаний, поэтому власти требуют не забирать детей в настоящее время. Если будет необходимость забрать детей, родителей оповестят по телефону, подчеркнули в мэрии.
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