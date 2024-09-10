«Кинопоиск» оштрафовали на 7 млн за пропаганду педофилии

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Заседание по делу Александра Наумова. Екатеринбург, военный суд, екатеринбургский гарнизонный военный суд
Таганский суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на семь миллионов, сообщили в пресс-службе Фото:

Онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» выписан штраф в размере семи миллионов рублей. Площадка обвиняется в пропаганде педофилии, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

«ООО „Кинопоиск“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ (пропаганда педофилии)», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Отмечается, что платформа была оштрафована на семь миллионов рублей.

Ранее эту же сумму взыскали с интернет-платформы Pinterest за повторный отказ ограничить доступ пользователей к запрещенной информации. Однако, о какой конкретно информации идет речь, не сообщили.

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Онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» выписан штраф в размере семи миллионов рублей. Площадка обвиняется в пропаганде педофилии, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. «ООО „Кинопоиск“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ (пропаганда педофилии)», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Отмечается, что платформа была оштрафована на семь миллионов рублей. Ранее эту же сумму взыскали с интернет-платформы Pinterest за повторный отказ ограничить доступ пользователей к запрещенной информации. Однако, о какой конкретно информации идет речь, не сообщили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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