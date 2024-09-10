«Кинопоиск» оштрафовали на 7 млн за пропаганду педофилии

10 сентября 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Таганский суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на семь миллионов, сообщили в пресс-службе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» выписан штраф в размере семи миллионов рублей. Площадка обвиняется в пропаганде педофилии, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. «ООО „Кинопоиск“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ (пропаганда педофилии)», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Отмечается, что платформа была оштрафована на семь миллионов рублей. Ранее эту же сумму взыскали с интернет-платформы Pinterest за повторный отказ ограничить доступ пользователей к запрещенной информации. Однако, о какой конкретно информации идет речь, не сообщили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» выписан штраф в размере семи миллионов рублей. Площадка обвиняется в пропаганде педофилии, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. «ООО „Кинопоиск“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ (пропаганда педофилии)», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Отмечается, что платформа была оштрафована на семь миллионов рублей. Ранее эту же сумму взыскали с интернет-платформы Pinterest за повторный отказ ограничить доступ пользователей к запрещенной информации. Однако, о какой конкретно информации идет речь, не сообщили.