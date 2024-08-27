Pinterest оштрафован на 7 млн рублей за запрещенный контент

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Социальная сеть Clubhouse. Екатеринбург, телефон, соцсети, iphone, социальная сеть, clubhouse, клабхаус
Интернет-платформа Pinterest получила штраф на сумму семь миллионов рублей, сообщили в столичном суде Фото:

Согласно постановлению Таганского районного суда города Москвы, интернет-платформа Pinterest была оштрафована на семь миллионов рублей. Сервис обвинили в повторном отказе ограничить доступ пользователей к запрещенной информации. Соответствующую информацию опубликовали Суды общей юрисдикции города Москвы.

«Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ [неисполнение обязанностей владельцем социальной сети]», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что платформа отказалась ограничить доступ к запрещенной информации. Однако, о какой конкретно информации идет речь, не сообщили. За нарушение законодательства с сервиса взыскали семь миллионов рублей.

Pinterest (Пинтерест) — социальная сеть, в которой пользователи могут добавлять изображения в тематические коллекции и делиться ими с другими. Такие коллекции очень удобно использовать, чтобы собрать изображения по одной теме или в одной стилистике.

Ранее Таганский суд оштрафовал Twitch на миллион рублей по этой же статье. До этого стриминговому сервису уже выписывали штраф в размере 800 тысяч рублей за публикацию информации, запрещенной к распространению в РФ.

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Согласно постановлению Таганского районного суда города Москвы, интернет-платформа Pinterest была оштрафована на семь миллионов рублей. Сервис обвинили в повторном отказе ограничить доступ пользователей к запрещенной информации. Соответствующую информацию опубликовали Суды общей юрисдикции города Москвы. «Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ [неисполнение обязанностей владельцем социальной сети]», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что платформа отказалась ограничить доступ к запрещенной информации. Однако, о какой конкретно информации идет речь, не сообщили. За нарушение законодательства с сервиса взыскали семь миллионов рублей. Pinterest (Пинтерест) — социальная сеть, в которой пользователи могут добавлять изображения в тематические коллекции и делиться ими с другими. Такие коллекции очень удобно использовать, чтобы собрать изображения по одной теме или в одной стилистике. Ранее Таганский суд оштрафовал Twitch на миллион рублей по этой же статье. До этого стриминговому сервису уже выписывали штраф в размере 800 тысяч рублей за публикацию информации, запрещенной к распространению в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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