Pinterest оштрафован на 7 млн рублей за запрещенный контент

27 августа 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Интернет-платформа Pinterest получила штраф на сумму семь миллионов рублей, сообщили в столичном суде Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Согласно постановлению Таганского районного суда города Москвы, интернет-платформа Pinterest была оштрафована на семь миллионов рублей. Сервис обвинили в повторном отказе ограничить доступ пользователей к запрещенной информации. Соответствующую информацию опубликовали Суды общей юрисдикции города Москвы. «Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ [неисполнение обязанностей владельцем социальной сети]», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что платформа отказалась ограничить доступ к запрещенной информации. Однако, о какой конкретно информации идет речь, не сообщили. За нарушение законодательства с сервиса взыскали семь миллионов рублей. Pinterest (Пинтерест) — социальная сеть, в которой пользователи могут добавлять изображения в тематические коллекции и делиться ими с другими. Такие коллекции очень удобно использовать, чтобы собрать изображения по одной теме или в одной стилистике. Ранее Таганский суд оштрафовал Twitch на миллион рублей по этой же статье. До этого стриминговому сервису уже выписывали штраф в размере 800 тысяч рублей за публикацию информации, запрещенной к распространению в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Согласно постановлению Таганского районного суда города Москвы, интернет-платформа Pinterest была оштрафована на семь миллионов рублей. Сервис обвинили в повторном отказе ограничить доступ пользователей к запрещенной информации. Соответствующую информацию опубликовали Суды общей юрисдикции города Москвы. «Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ [неисполнение обязанностей владельцем социальной сети]», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что платформа отказалась ограничить доступ к запрещенной информации. Однако, о какой конкретно информации идет речь, не сообщили. За нарушение законодательства с сервиса взыскали семь миллионов рублей. Pinterest (Пинтерест) — социальная сеть, в которой пользователи могут добавлять изображения в тематические коллекции и делиться ими с другими. Такие коллекции очень удобно использовать, чтобы собрать изображения по одной теме или в одной стилистике. Ранее Таганский суд оштрафовал Twitch на миллион рублей по этой же статье. До этого стриминговому сервису уже выписывали штраф в размере 800 тысяч рублей за публикацию информации, запрещенной к распространению в РФ.