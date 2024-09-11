Мэр озвучил, когда доделают провальные ремонты в центре Екатеринбурга

К 1 октября в Екатеринбурге должны завершить работы по ремонту дорожно-уличной сети. Это касается и проблемных участков — улиц Малышева, Бориса Ельцина и Студенческой.
«На сегодня у нас готовность общая примерно 85%. Есть серьезные отставания по двум контрактам — это улицы Малышева, Бориса Ельцина, Студенческая. В адрес подрядной организации уже направлены претензии. Мы в течение сентября, до 1 октября, все работы, в том числе и по этим участкам, должны завершить», — рассказал мэр Алексей Орлов в ходе прямой линии, которая была проведена в соцсети «ВКонтакте» 11 сентября.
Всего, добавил он, в этом году в Екатеринбурге ведется ремонт 30 километров дорог (31 участок). Были обновлены центральные улицы, в частности, проспект Ленина от Вайнера до Московской.
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