В Челябинске придумали, как искать загрязнители в озерах даже в малых дозах

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) придумали, как искать загрязнители в водоемах даже при низких концентрациях. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, экспресс-метод позволит выявлять отраву на месте проведения замеров.
«Ученые ЮУрГУ разработали электрохимические методы детекции для определения органических и неорганических веществ в воде. Речь идет о любых водных объектах: питьевых водохранилищах, промышленных стоках, очистных сооружениях», — заявили URA.RU в вузе.
В настоящее время, чтобы найти загрязнители, используют хроматографический метод, имеющий недостатки. Среди них — дорогое оборудование, сложный процесс обучения персонала, длительный процесс отбора проб. Челябинская методика предполагает использование потенциостата. Он представляет собой небольшой прибор, который позволяет оперативно определить концентрацию опасных веществ.
Ученые подобрали специальные компоненты, чувствительные к определенным загрязнителям, таким как трихлорфенол и нитрофенол. Подход сделал возможным точное обнаружение промышленных отравляющих веществ. Принцип разработки раскрыл научный сотрудник лаборатории экологических проблем постиндустриальной агломерации ЮУрГУ Роман Морозов.
Химики вуза также подбирают реактивы, способные обнаруживать в воде лекарства и антибиотики. В данный момент исследуют распространенный амоксициллин. Препарат используется для лечения людей и животных. На подбор индикаторов для каждого загрязнителя уходит от трех месяцев до полугода. Исследования ведут сотрудники трех лабораторий коллективом из 10 человек. Руководят профессор Вячеслав Авдин и сербский ученый Далибор Станкович. Усилия химиков сконцентрировались на методах выявления определенных классов загрязняющих веществ. В первую очередь, речь идет про галогено-ароматические соединения. Они плохо разлагаются в окружающей среде, находятся в воде в малых дозах, но накапливаясь в организме, несут ему вред.
Разработка стала частью масштабного исследования, финансируемого Министерством науки и высшего образования РФ и ЮУрГУ в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Ранее URA.RU сообщало о других инновационных проектах Южно-Уральского госуниверситета, направленных на решение экологических проблем. Работы ведутся на грантовые средства.
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