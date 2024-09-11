Отец и сын травили жителей Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле задержаны отец и сын, обвиняемых в наркоторговле

11 сентября 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

В операции по поимке участвовали сотрудники отдела по борьбе с наркотиками (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали отца и сына, которых обвинили в наркоторговле. У них нашли более десяти килограммов запрещенных веществ. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Выявили и задержали двух жителей Тагила, которые продавали опасное зелье синтетического происхождения, полицейские из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков свердловского главка МВД. В ходе спецоперации сыщики изъяли из незаконного оборота более десяти килограммов криминального товара. Его стоимость, по ценам черного рынка, превышает 30 млн рублей», — сказал офицер. По данным Горелых, отцу — 49 лет, сыну — 27. Последний ранее был судим за кражи. «По их месту жительства сыщики обнаружили шесть килограммов наркотиков, упаковочный материал и электронные весы для фасовки. Чуть позднее представители МВД нашли другие схроны на территории Нижнего Тагила и Верхней Салды. Конфискована 31 закладка фасовкой от одного до 100 граммов», — отметил Горелых. В отношении тагильчан возбуждено уголовное дело. Суд отправил их под стражу. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали отца и сына, которых обвинили в наркоторговле. У них нашли более десяти килограммов запрещенных веществ. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Выявили и задержали двух жителей Тагила, которые продавали опасное зелье синтетического происхождения, полицейские из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков свердловского главка МВД. В ходе спецоперации сыщики изъяли из незаконного оборота более десяти килограммов криминального товара. Его стоимость, по ценам черного рынка, превышает 30 млн рублей», — сказал офицер. По данным Горелых, отцу — 49 лет, сыну — 27. Последний ранее был судим за кражи. «По их месту жительства сыщики обнаружили шесть килограммов наркотиков, упаковочный материал и электронные весы для фасовки. Чуть позднее представители МВД нашли другие схроны на территории Нижнего Тагила и Верхней Салды. Конфискована 31 закладка фасовкой от одного до 100 граммов», — отметил Горелых. В отношении тагильчан возбуждено уголовное дело. Суд отправил их под стражу. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.