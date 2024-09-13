Челябинские предприниматели массово заявили, что плохо разбираются в налогах

Консоль Про: 74% опрошенных челябинцев плохо разбираются в налогообложении
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, бумаги, бумаги к совещанию, делопроизводство
74% опрошенных челябинских предпринимателей плохо разбираются в налогах Фото:

В Челябинске среди опрошенных предпринимателей и самозанятых 74% плохо разбираются в налогообложении. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску специалистов «Консоль Про», 29% бизнесменов и самозанятых вовсе забывали вовремя оплачивать налоги.

«29% челябинских предпринимателей и самозанятых заявили о том, что забывали вовремя оплачивать обязательные налоговые и страховые взносы. Абсолютное большинство опрошенных (74%) признались, что плохо разбираются в налогообложении и финансовом контроле», — сообщили URA.RU в «Консоль Про».

Притом среди опрошенных 40% не пользуются услугами бухгалтеров несмотря на некомпетентность в финансовом учете. Они объясняют это низкими оборотами компании или желанием самостоятельно заниматься вопросом. Среди респондентов 25% все же делегируют финансы и учет налогов компаниям и сервисам онлайн-бухгалтерии, еще 18% бизнесменов нанимает в штат бухгалтера.

Только 20% челябинцев заявили, что хорошо разбираются в уплате налогов. Предпринимателей, считающих крайне важным вести финансовый учет прозрачно и правильно, оказалось 45%. Еще 21% считают это приоритетной задачей для бизнеса.

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В Челябинске среди опрошенных предпринимателей и самозанятых 74% плохо разбираются в налогообложении. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску специалистов «Консоль Про», 29% бизнесменов и самозанятых вовсе забывали вовремя оплачивать налоги. «29% челябинских предпринимателей и самозанятых заявили о том, что забывали вовремя оплачивать обязательные налоговые и страховые взносы. Абсолютное большинство опрошенных (74%) признались, что плохо разбираются в налогообложении и финансовом контроле», — сообщили URA.RU в «Консоль Про». Притом среди опрошенных 40% не пользуются услугами бухгалтеров несмотря на некомпетентность в финансовом учете. Они объясняют это низкими оборотами компании или желанием самостоятельно заниматься вопросом. Среди респондентов 25% все же делегируют финансы и учет налогов компаниям и сервисам онлайн-бухгалтерии, еще 18% бизнесменов нанимает в штат бухгалтера. Только 20% челябинцев заявили, что хорошо разбираются в уплате налогов. Предпринимателей, считающих крайне важным вести финансовый учет прозрачно и правильно, оказалось 45%. Еще 21% считают это приоритетной задачей для бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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