Врио губернатора Кухарук работает в самом западном районе ХМАО. Онлайн-трансляция

Врио губернатора ХМАО Кухарук приехал с рабочим визитом в Советский район

20 августа 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Врио губернатора Руслан Кухарук прибыл в Советский район с рабочим визитом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук работает в самом западном муниципалитете Югры — Советском районе. Глава региона в течение дня встретится с управленческой командой, бизнес-сообществом, жителями и посетит различные объекты инфраструктуры. План работы, отметил Кухарук, составлялся исходя из пожеланий югорчан, которые они оставляли под анонсом поездки в его соцсетях и мессенджерах. 11:25 Борис Хохряков говорит о проблемах в коммунальной сфере. "Мы все помним, что зимой советчане, жители населенных пунктов района пережили ряд достаточно серьезных коммунальных аварий, люди оставались без отопления, что не допустимо в наших погодных условиях. И к этой сфере я бы отнес и проблемы с водой. Так, в Коммунистическом половина жителей живет на привозной воде", - сказал председатель думы. 11:21 «Что касается Советского района, по инициативам жителей в Карту развития Югры включено 56 значимых объектов. УЖе реализовано 24 — это 43%. На стадии реализации находятся 16 проектов», — сказал Борис Хохряков. 11:21 Вместе с Кухаруком в Советский район приехал спикер окружной думы Борис Хохряков. «В начале этого лета [Борис Хохряков] сказал, что готов посещать муниципалитеты Югры для того, чтобы рассказать не только о деятельности, которая сегодня ведется в думе, но и о той проблематике, которая сегодня есть на повестке», — сказал Руслан Кухарук. 11:11 «Абсолютно в каждом направлении, в каждой сфере есть вопрос, связанный с дефицитом кадром. Это проблема, характерная для подавляющего большинства муниципалитетов. Вопрос обеспечения кадрами — комплексный вопрос, который зависит не только от размера заработной платы, но и в целом от качества жизни на той или иной территории», — отметил Руслан Кухарук. 11:11 Жители района жаловались, что не могут записаться к врачу. «Проблема по записи к узкопрофильным специалистам были. Мы задачу поставили — отработать здесь систему, которая обеспечивает удаленную запись к врачам. Через Госуслуги. Но вместе с тем вопрос по наличию узкопрофильному специалисту звучали в каждом муниципалитете», — сказал Руслан Кухарук. 11:10 Врио губернатора говорит о работе общественного транспорта. «Здесь больше всего [югорчан волнует вопрос] об авиасообщении. [Люди] поднимают вопрос о восстановлении авиарейса „Советский — Тюмень“. Запрос есть», — сказал Руслан Кухарук. Глава округа отметил, что власти работают над программой субсидирования рейса с авиакомпанией Utair. 11:02 Обсуждают проблемы с ремонтом дорогам, межквартальных проездов и придомовых территорий. Жители жалуются на состояние полотна на улицах Киевской, Ленина, Гагарина и Чапаева. 10:56 Руслан Кухарук сказал, что посетит локации, которые подлежат трансформации после расселения авариек. «Нужно не просто «убрать домики с территории». Мы не должны оставлять людей в депрессивной ситуации в той или иной части города, — отметил Кухарук. 10:55 К решению проблемы аварийного фонда планируется привлечь инвесторов по программе комплексного развития территорий. «Необходимо переложить нагрузку по КРТ на застройщиков и инвесторов», — сказал Кухарук. Однако глава региона также отметил, что есть территории, где невозможно сделать ставку на строительный бизнес и нужен комплексный подход. 10:49 Кухарук начал встречу с политэлитами и бизнес-сообществом Советского района. Одной из ключевых проблем муниципалитета он назвал аварийный жилищный фонд. «Мы надеемся на софинансирование из федерального бюджета [при решении этой проблемы]», — сказал врио губернатора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук работает в самом западном муниципалитете Югры — Советском районе. Глава региона в течение дня встретится с управленческой командой, бизнес-сообществом, жителями и посетит различные объекты инфраструктуры. План работы, отметил Кухарук, составлялся исходя из пожеланий югорчан, которые они оставляли под анонсом поездки в его соцсетях и мессенджерах. 11:25 20.08.2024 Борис Хохряков говорит о проблемах в коммунальной сфере. "Мы все помним, что зимой советчане, жители населенных пунктов района пережили ряд достаточно серьезных коммунальных аварий, люди оставались без отопления, что не допустимо в наших погодных условиях. И к этой сфере я бы отнес и проблемы с водой. Так, в Коммунистическом половина жителей живет на привозной воде", - сказал председатель думы. 11:21 20.08.2024 «Что касается Советского района, по инициативам жителей в Карту развития Югры включено 56 значимых объектов. УЖе реализовано 24 — это 43%. На стадии реализации находятся 16 проектов», — сказал Борис Хохряков. 11:21 20.08.2024 Вместе с Кухаруком в Советский район приехал спикер окружной думы Борис Хохряков. «В начале этого лета [Борис Хохряков] сказал, что готов посещать муниципалитеты Югры для того, чтобы рассказать не только о деятельности, которая сегодня ведется в думе, но и о той проблематике, которая сегодня есть на повестке», — сказал Руслан Кухарук. 11:11 20.08.2024 «Абсолютно в каждом направлении, в каждой сфере есть вопрос, связанный с дефицитом кадром. Это проблема, характерная для подавляющего большинства муниципалитетов. Вопрос обеспечения кадрами — комплексный вопрос, который зависит не только от размера заработной платы, но и в целом от качества жизни на той или иной территории», — отметил Руслан Кухарук. 11:11 20.08.2024 Жители района жаловались, что не могут записаться к врачу. «Проблема по записи к узкопрофильным специалистам были. Мы задачу поставили — отработать здесь систему, которая обеспечивает удаленную запись к врачам. Через Госуслуги. Но вместе с тем вопрос по наличию узкопрофильному специалисту звучали в каждом муниципалитете», — сказал Руслан Кухарук. 11:10 20.08.2024 Врио губернатора говорит о работе общественного транспорта. «Здесь больше всего [югорчан волнует вопрос] об авиасообщении. [Люди] поднимают вопрос о восстановлении авиарейса „Советский — Тюмень“. Запрос есть», — сказал Руслан Кухарук. Глава округа отметил, что власти работают над программой субсидирования рейса с авиакомпанией Utair. 11:02 20.08.2024 Обсуждают проблемы с ремонтом дорогам, межквартальных проездов и придомовых территорий. Жители жалуются на состояние полотна на улицах Киевской, Ленина, Гагарина и Чапаева. 10:56 20.08.2024 Руслан Кухарук сказал, что посетит локации, которые подлежат трансформации после расселения авариек. «Нужно не просто «убрать домики с территории». Мы не должны оставлять людей в депрессивной ситуации в той или иной части города, — отметил Кухарук. 10:55 20.08.2024 К решению проблемы аварийного фонда планируется привлечь инвесторов по программе комплексного развития территорий. «Необходимо переложить нагрузку по КРТ на застройщиков и инвесторов», — сказал Кухарук. Однако глава региона также отметил, что есть территории, где невозможно сделать ставку на строительный бизнес и нужен комплексный подход. 10:49 20.08.2024 Кухарук начал встречу с политэлитами и бизнес-сообществом Советского района. Одной из ключевых проблем муниципалитета он назвал аварийный жилищный фонд. «Мы надеемся на софинансирование из федерального бюджета [при решении этой проблемы]», — сказал врио губернатора.