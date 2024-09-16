В Перми покупатели обвиняют «Спортмастер» в нарушении их прав

17 сентября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Покупателям приходится неделями ждать отмену невыполненного заказа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Перми подозревают сеть спортивных магазинов «Спортмастер» в нарушении сроков отмены заказов, которые указаны в законе «О защите прав потребителей». Вместо десяти дней, указанных в законе, покупателям приходится ждать своих денег больше двух недель, рассказала URA.RU пермячка. «Заказала в мобильном приложении „Спортмастера“ термобелье и внесла предоплату в размере 100%. Его должны были доставить в пункт СДЭК в Перми в течение пяти дней. Но заказ так и не пришел, а на сайте СДЭК было сказано, что покупку даже не передали в курьерскую службу. Заказ отменила, но деньги мне возвращать не спешат», — рассказала покупательница корреспонденту агентства. Она добавила, что в мобильном приложении появилась надпись «Ожидайте оповещение об отмене заказа». Пермячка позвонила на горячую линию «Спортмастера», где ей сообщили, что отмена заказа происходит в течение 14 дней, и только после этого компания будет возвращать деньги. При этом в законе «О защите прав потребителей» сказано, что на возврат денег продавцам дается десять рабочих дней. «Получается, что „Спортмастер“ своими сроками нарушает закон и права покупателей», — отметила пермячка. URA.RU направило запросы в «Спортмастер» и управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ответы на них ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми подозревают сеть спортивных магазинов «Спортмастер» в нарушении сроков отмены заказов, которые указаны в законе «О защите прав потребителей». Вместо десяти дней, указанных в законе, покупателям приходится ждать своих денег больше двух недель, рассказала URA.RU пермячка. «Заказала в мобильном приложении „Спортмастера“ термобелье и внесла предоплату в размере 100%. Его должны были доставить в пункт СДЭК в Перми в течение пяти дней. Но заказ так и не пришел, а на сайте СДЭК было сказано, что покупку даже не передали в курьерскую службу. Заказ отменила, но деньги мне возвращать не спешат», — рассказала покупательница корреспонденту агентства. Она добавила, что в мобильном приложении появилась надпись «Ожидайте оповещение об отмене заказа». Пермячка позвонила на горячую линию «Спортмастера», где ей сообщили, что отмена заказа происходит в течение 14 дней, и только после этого компания будет возвращать деньги. При этом в законе «О защите прав потребителей» сказано, что на возврат денег продавцам дается десять рабочих дней. «Получается, что „Спортмастер“ своими сроками нарушает закон и права покупателей», — отметила пермячка. URA.RU направило запросы в «Спортмастер» и управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ответы на них ожидаются.