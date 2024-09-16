В Перми создают отделение «Партии любителей пива»

16 сентября 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Собрание будущих членов «Партии любителей пива» пройдет в вегетарианском кафе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пермском крае создается реготделение Партии любителей пива. Об этом говорится в направленном в минюст извещении о проведении собрания сторонников организации. Документ есть в распоряжении URA.RU. «Оргкомитет по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда Всероссийской политической партии с предполагаемым наименованием „Партия любителей пива“ извещает о том, что 18 сентября проводится общее собрание сторонников партии по вопросам формирования и утверждения списков сторонников и избрании делегатов на учредительный съезд», — говорится в документе. На этом же собрании будет принято решение о создании реготделения партии. По закону «О политических партиях», партия считается созданной со дня принятия такого решения учредительным съездом. Обязательное условие — наличие реготделений в не менее чем половине субъектов Федерации. Бывший генеральный секретарь «Партии любителей пива» и член оргкомитета по проведению учредительного съезда Константин Калачев пояснил URA.RU, съезд намечен на 5 октября. Инициативные группы по всей стране сейчас проводят собрания в регионах и избирают делегатов, которые отправятся в Москву. Подразделения создаются в 45 субъектах Федерации, в том числе, в Пермском крае. «Пермь — город пассионарный, живой, агрессивный. Надеюсь, мы найдем там людей», — отметил он. Калачев подчеркнул, что в основном в новую партию вступают молодые люди. Опросы показывают, что у людей младше 30 лет «Партия любителей пива» находится на втором месте по популярности после «Единой России». В среднем по стране 4,7% респондента ответили, что готовы голосовать на «Партию любителей пива», если выборы в госдуму пройдут завтра. В некоторых регионах результат достигал и 5-7%. Партия намерена участвовать в выборах в России уже в 2025 году. И обязательно будет бороться за места в гордуме Перми и в заксобрании в 2026 году. «В Перми и Пермском крае у нас должны быть неплохие шансы попасть в гордуму и заксобрание по партийным спискам», — отметил Калачев. «Партия любителей пива» была зарегистрирована в 1994 году. В 1995 году на выборах в госдуму она набрала 0,62% голосов. В 1996 году она прекратила работу, в 1998 году минюст принял решение о ее ликвидации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае создается реготделение Партии любителей пива. Об этом говорится в направленном в минюст извещении о проведении собрания сторонников организации. Документ есть в распоряжении URA.RU. «Оргкомитет по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда Всероссийской политической партии с предполагаемым наименованием „Партия любителей пива“ извещает о том, что 18 сентября проводится общее собрание сторонников партии по вопросам формирования и утверждения списков сторонников и избрании делегатов на учредительный съезд», — говорится в документе. На этом же собрании будет принято решение о создании реготделения партии. По закону «О политических партиях», партия считается созданной со дня принятия такого решения учредительным съездом. Обязательное условие — наличие реготделений в не менее чем половине субъектов Федерации. Бывший генеральный секретарь «Партии любителей пива» и член оргкомитета по проведению учредительного съезда Константин Калачев пояснил URA.RU, съезд намечен на 5 октября. Инициативные группы по всей стране сейчас проводят собрания в регионах и избирают делегатов, которые отправятся в Москву. Подразделения создаются в 45 субъектах Федерации, в том числе, в Пермском крае. «Пермь — город пассионарный, живой, агрессивный. Надеюсь, мы найдем там людей», — отметил он. Калачев подчеркнул, что в основном в новую партию вступают молодые люди. Опросы показывают, что у людей младше 30 лет «Партия любителей пива» находится на втором месте по популярности после «Единой России». В среднем по стране 4,7% респондента ответили, что готовы голосовать на «Партию любителей пива», если выборы в госдуму пройдут завтра. В некоторых регионах результат достигал и 5-7%. Партия намерена участвовать в выборах в России уже в 2025 году. И обязательно будет бороться за места в гордуме Перми и в заксобрании в 2026 году. «В Перми и Пермском крае у нас должны быть неплохие шансы попасть в гордуму и заксобрание по партийным спискам», — отметил Калачев. «Партия любителей пива» была зарегистрирована в 1994 году. В 1995 году на выборах в госдуму она набрала 0,62% голосов. В 1996 году она прекратила работу, в 1998 году минюст принял решение о ее ликвидации.