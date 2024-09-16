16 сентября 2024

На одной из центральных улиц Сургута перевернулась машина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники полиции
На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники полиции Фото:

В Сургуте на проспекте Мира перевернулся автомобиль. О происшествии на одной из центральных улиц города стало известно СМИ. 

«На проспекте Мира опрокинулся китайский кроссовер», — приводит слова местного жителя «К-Информ». На видео опубликованном очевидцем видно, что рядом с лежащим на крыше автомобилем собрались люди. Прибыли пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. 

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В Сургуте на проспекте Мира перевернулся автомобиль. О происшествии на одной из центральных улиц города стало известно СМИ.  «На проспекте Мира опрокинулся китайский кроссовер», — приводит слова местного жителя «К-Информ». На видео опубликованном очевидцем видно, что рядом с лежащим на крыше автомобилем собрались люди. Прибыли пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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