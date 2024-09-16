На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники полиции
В Сургуте на проспекте Мира перевернулся автомобиль. О происшествии на одной из центральных улиц города стало известно СМИ.
«На проспекте Мира опрокинулся китайский кроссовер», — приводит слова местного жителя «К-Информ». На видео опубликованном очевидцем видно, что рядом с лежащим на крыше автомобилем собрались люди. Прибыли пожарные и сотрудники Госавтоинспекции.
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