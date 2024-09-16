В ХМАО изменили расписание теплохода

Расписание теплохода в ХМАО поменялось из-за сокращения светового дня
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В ХМАО водный транспорт будет ходить на час раньше из-за сокращения светового дня
В ХМАО водный транспорт будет ходить на час раньше из-за сокращения светового дня Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО из-за сокращения длительности светового дня изменился график движения теплоходов, следующих в деревни Былино и Соснина. С 17 сентября по вечерам транспорт будет ходить на час раньше.

«С 17 сентября по маршрутам „Нижневартовск — Былино — Соснина — Нижневартовск“ изменится расписание движения теплоходов в связи с сокращением светового дня. Отправление теплохода „Трамвай-23“ в вечернее время от причала Нижневартовска перенесено по вторникам и воскресеньям с 17:00 на 16:00, по пятницам с 18:00 на 17:00», — сообщили власти Нижневартовского района на официальном сайте.

Утром теплоход отправляется по прежнему расписанию. По вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям он отплывает из Нижневартовска в 7:00

Ранее URA.RU писало, что из-за паводка разрушилась дорога к деревне Соснина Нижневартовского района ХМАО. Власти запустили дополнительный водный транспорт для перевозки жителей.

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В Нижневартовском районе ХМАО из-за сокращения длительности светового дня изменился график движения теплоходов, следующих в деревни Былино и Соснина. С 17 сентября по вечерам транспорт будет ходить на час раньше. «С 17 сентября по маршрутам „Нижневартовск — Былино — Соснина — Нижневартовск“ изменится расписание движения теплоходов в связи с сокращением светового дня. Отправление теплохода „Трамвай-23“ в вечернее время от причала Нижневартовска перенесено по вторникам и воскресеньям с 17:00 на 16:00, по пятницам с 18:00 на 17:00», — сообщили власти Нижневартовского района на официальном сайте. Утром теплоход отправляется по прежнему расписанию. По вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям он отплывает из Нижневартовска в 7:00 Ранее URA.RU писало, что из-за паводка разрушилась дорога к деревне Соснина Нижневартовского района ХМАО. Власти запустили дополнительный водный транспорт для перевозки жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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