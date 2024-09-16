В ХМАО изменили расписание теплохода

В Нижневартовском районе ХМАО из-за сокращения длительности светового дня изменился график движения теплоходов, следующих в деревни Былино и Соснина. С 17 сентября по вечерам транспорт будет ходить на час раньше.
«С 17 сентября по маршрутам „Нижневартовск — Былино — Соснина — Нижневартовск“ изменится расписание движения теплоходов в связи с сокращением светового дня. Отправление теплохода „Трамвай-23“ в вечернее время от причала Нижневартовска перенесено по вторникам и воскресеньям с 17:00 на 16:00, по пятницам с 18:00 на 17:00», — сообщили власти Нижневартовского района на официальном сайте.
Утром теплоход отправляется по прежнему расписанию. По вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям он отплывает из Нижневартовска в 7:00
Ранее URA.RU писало, что из-за паводка разрушилась дорога к деревне Соснина Нижневартовского района ХМАО. Власти запустили дополнительный водный транспорт для перевозки жителей.
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