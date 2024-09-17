Мэр Пинаев назвал дату начала отопительного сезона в Нижнем Тагиле

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартует с 23 сентября
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Контроль за подачей тепла будет осуществляться через диспетчерскую службу (архивное фото) Фото:

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле (Свердловская область) стартует с 23 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

«В муниципальном образовании должны приступить к заполнению систем теплоснабжения с 23 сентября 2024 года», — договорится в документе. Социальные объекты, такие как детские сады и школы, будут первыми подключены к отоплению, а оперативный контроль за процессом будет осуществляться через дежурную диспетчерскую службу.

Для обеспечения качественных коммунальных услуг приняты все необходимые меры. Ресурсоснабжающие предприятия запланировали для подготовки к отопительному сезону финансирование в размере 573,7 миллиона рублей, из которых 186,5 миллиона рублей выделено на подготовку источников теплоснабжения.

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Отопительный сезон в Нижнем Тагиле (Свердловская область) стартует с 23 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. «В муниципальном образовании должны приступить к заполнению систем теплоснабжения с 23 сентября 2024 года», — договорится в документе. Социальные объекты, такие как детские сады и школы, будут первыми подключены к отоплению, а оперативный контроль за процессом будет осуществляться через дежурную диспетчерскую службу. Для обеспечения качественных коммунальных услуг приняты все необходимые меры. Ресурсоснабжающие предприятия запланировали для подготовки к отопительному сезону финансирование в размере 573,7 миллиона рублей, из которых 186,5 миллиона рублей выделено на подготовку источников теплоснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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