В США предупредили НАТО об опасности из-за проверки F-16 Россией

TNI: исследование обломков F-16 российской армией представляет угрозу для НАТО
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Российские военные детально изучат обломки истребителей F-16, пишет Вейхерт
Российские военные детально изучат обломки истребителей F-16, пишет Вейхерт Фото:
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НАТО может столкнуться с угрозой безопасности из-за возможной проверки России обломков переданных Украине F-16. Это может позволить российским военным получить ценную информацию, как пишет геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для американского журнала The National Interest.

«Что касается угрозы безопасности НАТО, несмотря на то, что F-16 уже устарели, их модернизируют с помощью обновленных технологий альянса. Русские наверняка захватят обломки некоторых из них и узнают все технологические секреты», — считает Вейхерт.

Дания планирует передать Украине новую партию истребителей F-16 до конца 2024 года, однако точные сроки и количество самолетов не раскрываются из соображений безопасности, сообщил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен. Тем временем командиры расчетов ПВО «Бук-М2» сообщили о завершении специальной подготовки для перехвата F-16 и уверяют в своей полной готовности к выполнению задач, включая защиту воздушного пространства над Крымом и уничтожение вражеской авиации, передает 360.ru.

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НАТО может столкнуться с угрозой безопасности из-за возможной проверки России обломков переданных Украине F-16. Это может позволить российским военным получить ценную информацию, как пишет геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для американского журнала The National Interest. «Что касается угрозы безопасности НАТО, несмотря на то, что F-16 уже устарели, их модернизируют с помощью обновленных технологий альянса. Русские наверняка захватят обломки некоторых из них и узнают все технологические секреты», — считает Вейхерт. Дания планирует передать Украине новую партию истребителей F-16 до конца 2024 года, однако точные сроки и количество самолетов не раскрываются из соображений безопасности, сообщил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен. Тем временем командиры расчетов ПВО «Бук-М2» сообщили о завершении специальной подготовки для перехвата F-16 и уверяют в своей полной готовности к выполнению задач, включая защиту воздушного пространства над Крымом и уничтожение вражеской авиации, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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