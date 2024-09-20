В Екатеринбурге отменили автобусный маршрут из Академического в центр

20 сентября 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Транспортная компания не выполняла план перевозок Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге перестал ходить автобусный маршрут №62, по которому можно было добраться из Академического района до площади 1905 года. Перевозчик «Авто Гамма» отменил направление из-за дефицита кадров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Нехватка персонала. При наборе [сотрудников] будут выпускать. Перевозчику выписываются штрафы по данному направлению в ежедневном режиме», — пояснили в горадминистрации. На транспортную компанию накладывали санкции из-за того, что автобус №62 не выполнял план перевозок. Длина маршрута в обе стороны составляет порядка 50 километров. Общественный транспорт начинал свой путь от остановки «Дворец дзюдо» (Академический район), проезжал центр города по проспекту Ленина и улице 8 Марта, а финальной точкой была остановка «Южная подстанция» (Чкаловский район). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге перестал ходить автобусный маршрут №62, по которому можно было добраться из Академического района до площади 1905 года. Перевозчик «Авто Гамма» отменил направление из-за дефицита кадров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Нехватка персонала. При наборе [сотрудников] будут выпускать. Перевозчику выписываются штрафы по данному направлению в ежедневном режиме», — пояснили в горадминистрации. На транспортную компанию накладывали санкции из-за того, что автобус №62 не выполнял план перевозок. Длина маршрута в обе стороны составляет порядка 50 километров. Общественный транспорт начинал свой путь от остановки «Дворец дзюдо» (Академический район), проезжал центр города по проспекту Ленина и улице 8 Марта, а финальной точкой была остановка «Южная подстанция» (Чкаловский район).