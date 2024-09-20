В Екатеринбурге отменили автобусный маршрут из Академического в центр

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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, городской транспорт
Транспортная компания не выполняла план перевозок Фото:

В Екатеринбурге перестал ходить автобусный маршрут №62, по которому можно было добраться из Академического района до площади 1905 года. Перевозчик «Авто Гамма» отменил направление из-за дефицита кадров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Нехватка персонала. При наборе [сотрудников] будут выпускать. Перевозчику выписываются штрафы по данному направлению в ежедневном режиме», — пояснили в горадминистрации. На транспортную компанию накладывали санкции из-за того, что автобус №62 не выполнял план перевозок.

Длина маршрута в обе стороны составляет порядка 50 километров. Общественный транспорт начинал свой путь от остановки «Дворец дзюдо» (Академический район), проезжал центр города по проспекту Ленина и улице 8 Марта, а финальной точкой была остановка «Южная подстанция» (Чкаловский район).

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В Екатеринбурге перестал ходить автобусный маршрут №62, по которому можно было добраться из Академического района до площади 1905 года. Перевозчик «Авто Гамма» отменил направление из-за дефицита кадров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Нехватка персонала. При наборе [сотрудников] будут выпускать. Перевозчику выписываются штрафы по данному направлению в ежедневном режиме», — пояснили в горадминистрации. На транспортную компанию накладывали санкции из-за того, что автобус №62 не выполнял план перевозок. Длина маршрута в обе стороны составляет порядка 50 километров. Общественный транспорт начинал свой путь от остановки «Дворец дзюдо» (Академический район), проезжал центр города по проспекту Ленина и улице 8 Марта, а финальной точкой была остановка «Южная подстанция» (Чкаловский район).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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