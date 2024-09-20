Компьютерную программу для оценки аварийных зданий разработали в Челябинске

Уникальную компьютерную программу, предназначенную для оценки состояния аварийных зданий, создали ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск). Это первая подобная разработка в России, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«В ЮУрГУ разработали первую в России компьютерную программу для оценки аварийных зданий», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Программа использует технологию виртуальной реальности, что позволяет специалистам анализировать объекты инфраструктуры на расстоянии, значительно ускоряя процесс обследования.
В функционал разработки входит автоматическая синхронизация алгоритмов программы и государственных отраслевых стандартов. Новшество может стать значительным вкладом в повышение безопасности граждан и эффективности работы служб, занимающихся обследованием зданий.
Созданный ранее учеными ЮУрГУ аппарат сможет проверять ракеты на устойчивость в экстремальных условиях космоса. В университете разработан первый отечественный усилитель мощности для высокочастотных испытаний, сообщили в пресс-службе вуза.
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