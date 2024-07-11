Созданный учеными Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) аппарат сможет проверять ракеты на устойчивость в экстремальных условиях космоса. Как 12 июля заявили в пресс-службе вуза, в университете разработан первый отечественный усилитель мощности для высокочастотных испытаний.
«Ученые ЮУрГУ разработали первый отечественный усилитель мощности для высокочастотных испытаний. Применение изделия обширно: начиная с проверки прочности кирпичных стен и заканчивая оценкой пригодности космических кораблей. Усилитель мощности не уступает мировым аналогам и является первой подобной разработкой в России», — отметили в ЮУрГУ.
Разработанный аппарат, получивший название «ЭГУМ-10», предназначен для создания сильных электрических сигналов. Макет устройства был успешно представлен на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Усилитель мощности для высокочастотных испытаний используется для создания сильных электрических сигналов, которые затем передаются через тестируемый объект. Это позволяет оценить его способность выдерживать высокие нагрузки и напряжения. При тестировании космических кораблей проверяется способность выдерживать экстремальные условия: высокие температуры, радиацию и вибрацию.
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