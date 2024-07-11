11 июля 2024

Челябинский аппарат проверит ракеты на устойчивость в космосе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усилитель мощности из ЮУрГУ проверит на прочность ракеты и здания
Усилитель мощности из ЮУрГУ проверит на прочность ракеты и здания Фото:

Созданный учеными Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) аппарат сможет проверять ракеты на устойчивость в экстремальных условиях космоса. Как 12 июля заявили в пресс-службе вуза, в университете разработан первый отечественный усилитель мощности для высокочастотных испытаний.

«Ученые ЮУрГУ разработали первый отечественный усилитель мощности для высокочастотных испытаний. Применение изделия обширно: начиная с проверки прочности кирпичных стен и заканчивая оценкой пригодности космических кораблей. Усилитель мощности не уступает мировым аналогам и является первой подобной разработкой в России», — отметили в ЮУрГУ.

Разработанный аппарат, получивший название «ЭГУМ-10», предназначен для создания сильных электрических сигналов. Макет устройства был успешно представлен на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Усилитель мощности для высокочастотных испытаний используется для создания сильных электрических сигналов, которые затем передаются через тестируемый объект. Это позволяет оценить его способность выдерживать высокие нагрузки и напряжения. При тестировании космических кораблей проверяется способность выдерживать экстремальные условия: высокие температуры, радиацию и вибрацию.

Усилитель мощности не уступает по характеристикам иностранным образцам
Усилитель мощности не уступает по характеристикам иностранным образцам
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Созданный учеными Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) аппарат сможет проверять ракеты на устойчивость в экстремальных условиях космоса. Как 12 июля заявили в пресс-службе вуза, в университете разработан первый отечественный усилитель мощности для высокочастотных испытаний. «Ученые ЮУрГУ разработали первый отечественный усилитель мощности для высокочастотных испытаний. Применение изделия обширно: начиная с проверки прочности кирпичных стен и заканчивая оценкой пригодности космических кораблей. Усилитель мощности не уступает мировым аналогам и является первой подобной разработкой в России», — отметили в ЮУрГУ. Разработанный аппарат, получивший название «ЭГУМ-10», предназначен для создания сильных электрических сигналов. Макет устройства был успешно представлен на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Усилитель мощности для высокочастотных испытаний используется для создания сильных электрических сигналов, которые затем передаются через тестируемый объект. Это позволяет оценить его способность выдерживать высокие нагрузки и напряжения. При тестировании космических кораблей проверяется способность выдерживать экстремальные условия: высокие температуры, радиацию и вибрацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...