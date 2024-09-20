Свердловчан ждут заморозки с мокрым снегом

В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются заморозки с мокрым снегом. Температуры могут опускаться до -5 градусов.
«22 сентября. Облачно, небольшой, местами умеренный дождь, на севере области временами с мокрым снегом. Ветер западный 5-10 с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5-10 градусов тепла, в горах и низинах заморозки от 0 до -5 градусов, днем +8-13 градусов тепла. 23—24 сентября. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. Ветер западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15-18 м/с. Температура ночью от +1 до +6 градусов, в низинах заморозки от 0 до -5 градусов, днем около +5-10 градусов тепла», — пояснили в telegram-канале Уральского гидрометцентра.
Синоптики рассказали, что похолодание связано с атлантическим циклоном, который идет вдоль арктического побережья. Его ложбина пройдет через Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области 22 сентября. Это принесет на несколько дней холодную погоду на Урал со средней суточной температурой около +5—7 градусов.
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