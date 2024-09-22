«Хезболла» заявила, что ответила на взрывы пейджеров ударом по ВПК Израиля

Al Jazeera: «Хезболла» ударила ракетами по ВПК Израиля в ответ на недавние атаки

22 сентября 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Боевики ливанского движения «Хезболла» заявили, что в ответ на недавние массовые кибератаки с использованием пейджеров в своей стране со стороны Израиля, ответили ударом по их военно-промышленному комплексу. Данное сообщение озвучили в пресс-службе движения. «В ответ на бойню, которую устроил враждебный Израиль в разных районах Ливана [17 и 18 сентября], бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами „Фади-1“, „Фади-2“ и „Катюшами“ по военно-промышленному комплексу „Рафаэль“, расположенному в Зувулне на севере Хайфы», — заявили в пресс-службе. Сообщение передает «Аль-Джазира». На этой неделе, 17 и 18 сентября в Ливане произошла массовая кибератака. Она привела к подрыву техники, в результате чего тысячи человек пострадали. В МИД Ливана в произошедшем обвинили Израиль. По официальным данным, 37 человек погибли. В Тель-Авив не подтверждали свою причастность к атаке. Однако уже 19 сентября Израиль начал бомбардировки Ливана, направленные против «Хезболлы». В МИД страны заявили о 12 погибших от данных атак, передает «Национальная служба новостей». В Армии обороны Израиля заявили, что утром 22 сентября запустили более 100 ракет по Ливану, сообщает RT.