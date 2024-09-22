В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование территорий

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В Тихорецком районе Краснодарского края завершено разминирование (архивное фото)
В Тихорецком районе Краснодарского края завершено разминирование (архивное фото) Фото:

В Краснодарском краю завершены работы по разминированию Тихорецкого района. Об этом сообщил глава Тихорецкого района Кубани Анатолий Перепелин.

«Работы по разминированию территории завершены», — заявил Перепелин в своем telegram-канале. Он уточнил, что жители могут возвращаться в свои дома. Глава Тихорецкого района также посоветовал гражданам оставаться бдительными и при обнаружении подозрительных предметов, сообщать о них в экстренные службы. 

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Краснодарский край. В результате атаки беспилотников в Тихорецке начался пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. Жителей района эвакуировали. Порядка 1200 человек были размещены в пунктах временного размещения (ПВР).

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В Краснодарском краю завершены работы по разминированию Тихорецкого района. Об этом сообщил глава Тихорецкого района Кубани Анатолий Перепелин. «Работы по разминированию территории завершены», — заявил Перепелин в своем telegram-канале. Он уточнил, что жители могут возвращаться в свои дома. Глава Тихорецкого района также посоветовал гражданам оставаться бдительными и при обнаружении подозрительных предметов, сообщать о них в экстренные службы.  Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Краснодарский край. В результате атаки беспилотников в Тихорецке начался пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. Жителей района эвакуировали. Порядка 1200 человек были размещены в пунктах временного размещения (ПВР).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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