Мэр рассказал о ситуации в кубанском районе, откуда эвакуировали больше 1000 человек

В Краснодарском крае после атаки беспилотных летательных аппаратов эвакуировано порядка 1200 человек. Об этом сообщил мэр Тихорецка Евгений Голубь. Он отметил, что все эвакуированные находятся в пунктах временного размещения (ПВР), с ними работают психологи.
«Смотрите, у нас сейчас два поселка эвакуированы. Это порядка 1200 человек. В ПВР порядка 100 человек. В ПВР организовано горячее питание, чай, кофе, вода. Организовано медицинское обслуживание», — заявил Голубь. Он уточнил, что с гражданами работают психологи и волонтеры.
Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника ВСУ из поселка в Тихорецком районе Краснодарского края эвакуировались 1200 человек. Временная эвакуация жителей была произведена в целях обеспечения безопасности из-за пожара неподалеку от населенного пункта.
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