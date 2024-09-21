Мэр рассказал о ситуации в кубанском районе, откуда эвакуировали больше 1000 человек

Мэр Тихорецка Евгений Голубь: два поселка в кубанском районе эвакуированы
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В Тихорецке эвакуировано в ПВР порядка 1200 человек, организовано горячее питание, заявил мэр города Голубь
В Тихорецке эвакуировано в ПВР порядка 1200 человек, организовано горячее питание, заявил мэр города Голубь Фото:

В Краснодарском крае после атаки беспилотных летательных аппаратов эвакуировано порядка 1200 человек. Об этом сообщил мэр Тихорецка Евгений Голубь. Он отметил, что все эвакуированные находятся в пунктах временного размещения (ПВР), с ними работают психологи.

«Смотрите, у нас сейчас два поселка эвакуированы. Это порядка 1200 человек. В ПВР порядка 100 человек. В ПВР организовано горячее питание, чай, кофе, вода. Организовано медицинское обслуживание», — заявил Голубь. Он уточнил, что с гражданами работают психологи и волонтеры. 

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника ВСУ из поселка в Тихорецком районе Краснодарского края эвакуировались 1200 человек. Временная эвакуация жителей была произведена в целях обеспечения безопасности из-за пожара неподалеку от населенного пункта.

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В Краснодарском крае после атаки беспилотных летательных аппаратов эвакуировано порядка 1200 человек. Об этом сообщил мэр Тихорецка Евгений Голубь. Он отметил, что все эвакуированные находятся в пунктах временного размещения (ПВР), с ними работают психологи. «Смотрите, у нас сейчас два поселка эвакуированы. Это порядка 1200 человек. В ПВР порядка 100 человек. В ПВР организовано горячее питание, чай, кофе, вода. Организовано медицинское обслуживание», — заявил Голубь. Он уточнил, что с гражданами работают психологи и волонтеры.  Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника ВСУ из поселка в Тихорецком районе Краснодарского края эвакуировались 1200 человек. Временная эвакуация жителей была произведена в целях обеспечения безопасности из-за пожара неподалеку от населенного пункта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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