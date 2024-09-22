22 сентября 2024

Пермский минздрав развернул мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Перми пункты вакцинации открылись в Заостровке и на Центральном рынке
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми открылись два новых пункта вакцинации от гриппа. Всего в городе теперь работают четыре кабинета, сообщили в минздраве региона.

«На этой неделе в Перми будут работать четыре мобильных пункта вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Два новых мобильных пункта открываются в микрорайоне Заостровка и на Центральном рынке», — сообщает минздрав в соцсети «ВКонтакте».

Пункты вакцинации открыты по следующим адресам:

  • ТЦ «Китай-город» в мкр. Заостровка (ул. Пожарная, 18, пункт вакцинации в павильоне): 25 сентября с 11:00 до 14:00. В наличии вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции.
  • Центральный рынок (ул. Пушкина, 104, автобус рядом с административным зданием): 26 сентября с 10:00 до 13:00. В наличии вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции.
  • ТЦ «Кит» (ул. Крупской, 79а, автобус рядом с ТЦ)»: 23, 25 и 30 сентября с 11:00 до 16:00. В наличии вакцина от гриппа.
  • ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, 2 этаж): 24 и 27 сентября с 11.00 до 18.00. В наличии вакцина от гриппа.

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В Перми открылись два новых пункта вакцинации от гриппа. Всего в городе теперь работают четыре кабинета, сообщили в минздраве региона. «На этой неделе в Перми будут работать четыре мобильных пункта вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Два новых мобильных пункта открываются в микрорайоне Заостровка и на Центральном рынке», — сообщает минздрав в соцсети «ВКонтакте». Пункты вакцинации открыты по следующим адресам:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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