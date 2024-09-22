Пермский минздрав развернул мобильные пункты вакцинации от гриппа

Поставить прививку может каждый
В Перми открылись два новых пункта вакцинации от гриппа. Всего в городе теперь работают четыре кабинета, сообщили в минздраве региона.
«На этой неделе в Перми будут работать четыре мобильных пункта вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Два новых мобильных пункта открываются в микрорайоне Заостровка и на Центральном рынке», — сообщает минздрав в соцсети «ВКонтакте».
Пункты вакцинации открыты по следующим адресам:
- ТЦ «Китай-город» в мкр. Заостровка (ул. Пожарная, 18, пункт вакцинации в павильоне): 25 сентября с 11:00 до 14:00. В наличии вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции.
- Центральный рынок (ул. Пушкина, 104, автобус рядом с административным зданием): 26 сентября с 10:00 до 13:00. В наличии вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции.
- ТЦ «Кит» (ул. Крупской, 79а, автобус рядом с ТЦ)»: 23, 25 и 30 сентября с 11:00 до 16:00. В наличии вакцина от гриппа.
- ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, 2 этаж): 24 и 27 сентября с 11.00 до 18.00. В наличии вакцина от гриппа.
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