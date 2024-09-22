22 сентября 2024

В ХМАО двое парней испугали соседей, решив взорвать пивные кеги

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские задержали двух вартовчан, которые напугали соседей, решив взорвать пивные кеги посреди ночи
Полицейские задержали двух вартовчан, которые напугали соседей, решив взорвать пивные кеги посреди ночи Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) двое парней напугали горожан, взрывая пивные кеги возле многоэтажек, а после того как один из вартовчан сделал им замечание, устроили конфликт. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Два молодых человека взяли пустые пивные кеги, засунули в них петарды, и произошел хлопок. [Очевидец] сделал им замечание, а зачинщики стали на него бросаться и проявлять агрессию. Один из них кричал, что он с Кавказа, хотя на самом деле это не так», — сообщил источник в силовых структурах. После перепалки парни быстро скрылись, но полицейские нашли их и доставили в отдел.

В пресс-службе полиции URA.RU подтвердили, что молодые люди были задержаны и доставлены в отделение. В отношении них составлены протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Распитие алкогольных напитков в общественных местах».

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В Нижневартовске (ХМАО) двое парней напугали горожан, взрывая пивные кеги возле многоэтажек, а после того как один из вартовчан сделал им замечание, устроили конфликт. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Два молодых человека взяли пустые пивные кеги, засунули в них петарды, и произошел хлопок. [Очевидец] сделал им замечание, а зачинщики стали на него бросаться и проявлять агрессию. Один из них кричал, что он с Кавказа, хотя на самом деле это не так», — сообщил источник в силовых структурах. После перепалки парни быстро скрылись, но полицейские нашли их и доставили в отдел. В пресс-службе полиции URA.RU подтвердили, что молодые люди были задержаны и доставлены в отделение. В отношении них составлены протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Распитие алкогольных напитков в общественных местах».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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