В ХМАО двое парней испугали соседей, решив взорвать пивные кеги

В Нижневартовске (ХМАО) двое парней напугали горожан, взрывая пивные кеги возле многоэтажек, а после того как один из вартовчан сделал им замечание, устроили конфликт. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Два молодых человека взяли пустые пивные кеги, засунули в них петарды, и произошел хлопок. [Очевидец] сделал им замечание, а зачинщики стали на него бросаться и проявлять агрессию. Один из них кричал, что он с Кавказа, хотя на самом деле это не так», — сообщил источник в силовых структурах. После перепалки парни быстро скрылись, но полицейские нашли их и доставили в отдел.
В пресс-службе полиции URA.RU подтвердили, что молодые люди были задержаны и доставлены в отделение. В отношении них составлены протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Распитие алкогольных напитков в общественных местах».
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