У ХМАО появится регион-побратим в Киргизии

Советник-консул посольства Республики Киргиза в Сургуте Улукбек Бакенов предложил ХМАО и Иссык-Кульской области стать побратимами. Его идею поддержала заместитель директора департамента молодежной политики ХМАО Инна Арканова и отметила, что побратимство с Киргизией поспособствует развитию туризма, а югорчане получат новые направления для отдыха с особыми условиями.
«Господин Бакенов высказывал очень четкие предложения по побратимству. Я думаю, для югорчан это будет плюс. Мы все знаем большие туристические возможности. Это будут особые условия для жителей автономного округа», — приводит слова заместителя директора департамента молодежной политики ХМАО Инны Аркановой официальное сообщество властей региона в соцсети «Вконтакте» «Югра».
Ранее URA.RU писало, что у Сургута появился новый город-побратим из Белоруссии. Мэр Максим Слепов подписал соглашение с председателем горисполкома Гомеля Владимиром Приваловым.
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