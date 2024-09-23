У ХМАО появится регион-побратим в Киргизии

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Советник-консул посольства Республики Киргиза в Сургуте Улукбек Бакенов предложил ХМАО и Иссык-Кульской области стать побратимами
Советник-консул посольства Республики Киргиза в Сургуте Улукбек Бакенов предложил ХМАО и Иссык-Кульской области стать побратимами Фото:

Советник-консул посольства Республики Киргиза в Сургуте Улукбек Бакенов предложил ХМАО и Иссык-Кульской области стать побратимами. Его идею поддержала заместитель директора департамента молодежной политики ХМАО Инна Арканова и отметила, что побратимство с Киргизией поспособствует развитию туризма, а югорчане получат новые направления для отдыха с особыми условиями.

«Господин Бакенов высказывал очень четкие предложения по побратимству. Я думаю, для югорчан это будет плюс. Мы все знаем большие туристические возможности. Это будут особые условия для жителей автономного округа», — приводит слова заместителя директора департамента молодежной политики ХМАО Инны Аркановой официальное сообщество властей региона в соцсети «Вконтакте» «Югра».

Ранее URA.RU писало, что у Сургута появился новый город-побратим из Белоруссии. Мэр Максим Слепов подписал соглашение с председателем горисполкома Гомеля Владимиром Приваловым.

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Советник-консул посольства Республики Киргиза в Сургуте Улукбек Бакенов предложил ХМАО и Иссык-Кульской области стать побратимами. Его идею поддержала заместитель директора департамента молодежной политики ХМАО Инна Арканова и отметила, что побратимство с Киргизией поспособствует развитию туризма, а югорчане получат новые направления для отдыха с особыми условиями. «Господин Бакенов высказывал очень четкие предложения по побратимству. Я думаю, для югорчан это будет плюс. Мы все знаем большие туристические возможности. Это будут особые условия для жителей автономного округа», — приводит слова заместителя директора департамента молодежной политики ХМАО Инны Аркановой официальное сообщество властей региона в соцсети «Вконтакте» «Югра». Ранее URA.RU писало, что у Сургута появился новый город-побратим из Белоруссии. Мэр Максим Слепов подписал соглашение с председателем горисполкома Гомеля Владимиром Приваловым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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