Раскрыты новые детали о службе в зоне СВО звездного экс-адвоката Пашаева

Экс-адвокат Эльман Пашаев служил пулеметчиком в подразделении Виктора «Сида» Москаленко в зоне СВО. Об этом стало известно после допроса командира 95-го стрелкового полка «Оплот», где служил юрист.
«Пашаев числился пулеметчиком в подразделении Виктора „Сида“ Москаленко», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что Следственный комитет (СК) вызвал на допрос командира 95-го стрелкового полка «Оплот», где служил Пашаев. По словам сослуживцев, экс-адвокат не проявлял себя в бою, а активно хвалил Москаленко в соцсетях.
Накануне задержания Пашаев сменил должность с пулеметчика на командира танка после перевода в другое подразделение. Ему угрожает дисциплинарное взыскание за самовольное оставление части и поездку в Москву. Пашаев служил в 95-м полку, где наблюдалась высокая текучка кадров. Эльмана задержали 17 сентября на основании показаний мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея и обвиняют в крупном мошенничестве, передали в telegram-канале.
Эльман Пашаев был задержан 17 сентября по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он предлагал семье Елены Блиновской за 45 миллионов рублей освободить их от уголовного преследования. Перед задержанием Пашаев служил командиром танкового экипажа на Т-80. Он начал службу в Минобороны в феврале и быстро наладил отношения с командованием. Суд арестовал его на два месяца до 15 ноября, передает VSE42.RU.
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