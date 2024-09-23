Раскрыты новые детали о службе в зоне СВО звездного экс-адвоката Пашаева

Mash: экс-адвокат Пашаев служил пулеметчиком в подразделении «Сида»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пашаев в зоне СВО служил пулеметчиком, пишет Mash
Пашаев в зоне СВО служил пулеметчиком, пишет Mash Фото:

Экс-адвокат Эльман Пашаев служил пулеметчиком в подразделении Виктора «Сида» Москаленко в зоне СВО. Об этом стало известно после допроса командира 95-го стрелкового полка «Оплот», где служил юрист.

«Пашаев числился пулеметчиком в подразделении Виктора „Сида“ Москаленко», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что Следственный комитет (СК) вызвал на допрос командира 95-го стрелкового полка «Оплот», где служил Пашаев. По словам сослуживцев, экс-адвокат не проявлял себя в бою, а активно хвалил Москаленко в соцсетях.

Накануне задержания Пашаев сменил должность с пулеметчика на командира танка после перевода в другое подразделение. Ему угрожает дисциплинарное взыскание за самовольное оставление части и поездку в Москву. Пашаев служил в 95-м полку, где наблюдалась высокая текучка кадров. Эльмана задержали 17 сентября на основании показаний мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея и обвиняют в крупном мошенничестве, передали в telegram-канале.

Эльман Пашаев был задержан 17 сентября по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он предлагал семье Елены Блиновской за 45 миллионов рублей освободить их от уголовного преследования. Перед задержанием Пашаев служил командиром танкового экипажа на Т-80. Он начал службу в Минобороны в феврале и быстро наладил отношения с командованием. Суд арестовал его на два месяца до 15 ноября, передает VSE42.RU

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Экс-адвокат Эльман Пашаев служил пулеметчиком в подразделении Виктора «Сида» Москаленко в зоне СВО. Об этом стало известно после допроса командира 95-го стрелкового полка «Оплот», где служил юрист. «Пашаев числился пулеметчиком в подразделении Виктора „Сида“ Москаленко», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что Следственный комитет (СК) вызвал на допрос командира 95-го стрелкового полка «Оплот», где служил Пашаев. По словам сослуживцев, экс-адвокат не проявлял себя в бою, а активно хвалил Москаленко в соцсетях. Накануне задержания Пашаев сменил должность с пулеметчика на командира танка после перевода в другое подразделение. Ему угрожает дисциплинарное взыскание за самовольное оставление части и поездку в Москву. Пашаев служил в 95-м полку, где наблюдалась высокая текучка кадров. Эльмана задержали 17 сентября на основании показаний мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея и обвиняют в крупном мошенничестве, передали в telegram-канале. Эльман Пашаев был задержан 17 сентября по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он предлагал семье Елены Блиновской за 45 миллионов рублей освободить их от уголовного преследования. Перед задержанием Пашаев служил командиром танкового экипажа на Т-80. Он начал службу в Минобороны в феврале и быстро наладил отношения с командованием. Суд арестовал его на два месяца до 15 ноября, передает VSE42.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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