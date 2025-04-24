Над Россией сбиты 87 дронов ВСУ

Больше всего беспилотников сбили над территорией Крыма
Российские силы ПВО за ночь сбили 87 беспилотников ВСУ. Два из них были сбиты над Московской областью, сообщает Минобороны РФ.
Большая часть БПЛА была сбита над Крымом — 45 штук. По десять — в Белгородской и Курской областях, восемь — в Воронежской области, по четыре — Брянской, Липецкой и Нижегородской областях. Два беспилотника сбили над территорией Московского региона.
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