Над Россией сбиты 87 дронов ВСУ

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Больше всего беспилотников сбили над территорией Крыма
Больше всего беспилотников сбили над территорией Крыма Фото:

Российские силы ПВО за ночь сбили 87 беспилотников ВСУ. Два из них были сбиты над Московской областью, сообщает Минобороны РФ. 

Большая часть БПЛА была сбита над Крымом — 45 штук. По десять — в Белгородской и Курской областях, восемь — в Воронежской области, по четыре — Брянской, Липецкой  и Нижегородской областях. Два беспилотника сбили над территорией Московского региона.

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Российские силы ПВО за ночь сбили 87 беспилотников ВСУ. Два из них были сбиты над Московской областью, сообщает Минобороны РФ.  Большая часть БПЛА была сбита над Крымом — 45 штук. По десять — в Белгородской и Курской областях, восемь — в Воронежской области, по четыре — Брянской, Липецкой  и Нижегородской областях. Два беспилотника сбили над территорией Московского региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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