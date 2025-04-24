Нижегородский сенатор спел с Шаманом и Расторгуевым: что известно о саундтреке и чему он посвящен

Певец Ярослав Дронов (Shaman) совместно с народным артистом РФ Николаем Расторгуевым и экс-музыкантом группы Любэ, ныне занимающим должность сенатора Нижегородской области Александром Вайнбергом, записали клип на песню «Минута молчания» к 80-летию Великой Победы. Автором композиции стал Вайнберг. Об этом Дронов сообщил в своем telegram-канале.
Песня была написана специально для фильма, снятого по сюжету легендарного романа Бориса Васильева «В списках не значился». Картина Владимира Машкова рассказывает о событиях, происходивших в Брестской крепости летом 1941 года. Большинство слушателей заявили, что песня тронула их до слез. Подробнее — в материале URA.RU.
О чем фильм «В списках не значился»
Фильм «В списках не значился» был снят по одноименному роману Бориса Васильева. Произведение повествует о тяготах войны и героизме советского народа. Действие происходит в начале Великой Отечественной войны в осажденной Брестской крепости. Главный герой, лейтенант Николай Плужников, приезжает в Брест перед началом войны, но не успевает явиться в часть, поэтому его не зачислили в списки.
Утром начинается обстрел, и он вступает в свой первый бой. В крепости остается девушка Мирра, повариха. После неудачной вылазки Плужников прячется в казематах, где у него завязываются с ней отношения. Когда он узнает об ее беременности, настаивает на ее уходе из крепости, но она погибает при попытке выбраться.
Плужников находит старшину, который передает ему знамя полка перед смертью. При встрече с немецким генералом Плужников отвечает: «Я — русский солдат». Генерал отдает ему воинское приветствие, после чего Николай умирает, не дойдя до санитарной машины.
Смысл песни
Песня «Минута молчания», по словам автора Александра Вайнберга, призвана помочь людям вспомнить общее прошлое и задуматься о настоящем и будущем. Он отметил, что при создании песни на него оказали глубокое влияние советское воспитание, книги, фильмы, общение с фронтовиками и размышления о Дне Победы. Все это накопилось в нем и вылилось в желание поделиться своими переживаниями с соотечественниками.
«Слава Богу, я сразу услышал и музыку, и текст, словно через меня кто-то передавал что-то важное», — поделился он. Его слова приводит Пятый канал.
Он отметил, что если песня заставит людей задуматься о прошлом, настоящем и будущем, то цель будет достигнута. Вайнберг добавил, что песню необходимо не только понять, но и прочувствовать. Кроме того, он отметил талант Николая Расторгуева и Ярослава Дронова, которые сумели прекрасно передать содержание и смысл композиции.
Александр Вайнберг впервые встретился с Ярославом Дроновым после одного из концертов в Нижнем Новгороде. В ходе этой встречи он представил ему свою новую песню собственного сочинения «Минута молчания». Сам Дронов рассказывал, что когда в первый раз услышал песню в исполнении Вайнберга, по его щеке «скатилась скупая мужская слеза».
Что показали в клипе «Минута молчания»
Музыкальный клип «Минута молчания» был снят в кинопарке «Москино», где для съемок были созданы специальные декорации, использованные также в фильме. В видеоряд были включены как отснятые сцены, так и фрагменты из кинокартины. В припеве самой песни звучат слова о боли и утрате матерей, не дождавшихся своих детей, о недолюбленных вдовах и сиротах.
Ярослав Дронов отметил, что не мог отказаться от участия в проекте. Он выразил надежду, что зрители почувствуют ту же преданность Родине, которую испытали они во время создания клипа.
Слушатели не сдержали слез
На Rutube, где был выложен сам клип, многие пользователи поделились своим впечатлением после просмотра клипа и прослушивания трека. Пользователь под ником Зоя отметила, что происходящее в клипе напоминает события 1941 года и призвала не жалеть врагов, ссылаясь на горький опыт прошлого. Она восхитилась героями, отдавшими свои жизни за Родину.
"Будем помнить, защитивших нас и нашу Родину от фашистких оккупантов, героев. Спасибо за песню автору. Клип, песня и исполнение трогательное, невозможно слушать без слёз, очень душевно исполнили, молодцы", — пишет один из комментаторов клипа, опубликованного на Rutube.
Другие пользователи поблагодарили автора за трогательное исполнение, особенно выделив голос Ярослава Дронова, который, по их мнению, стал «вишенкой на торте». Слушатели отметили, что необходимо чтить память погибших, напоминая о значении прошлого для будущего.
Многие пользователи сервисов, где доступен клип артистов, выразили благодарность тем, кто отдал жизни за страну. Они отметили, что клип невозможно смотреть без слез. Некоторые также поблагодарили авторов за душевное исполнение.
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