Врач из ХМАО раскрыла симптомы послеродовой депрессии

Врач из ХМАО Зелева: обжорство и бессонница указывают на послеродовую депрессию
© Служба новостей «URA.RU»
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Послеродовая депрессия может затянуться на несколько лет
Послеродовая депрессия может затянуться на несколько лет Фото:

Бессонница, раздражительность и нарушение аппетита могут указывать на послеродовую депрессию у недавно родивших женщин. В таком состоянии мать отстраняется от ребенка и даже способна проявить к нему агрессию. О симптомах расстройства рассказала психолог сургутской психоневрологической больницы (СКПНБ) Ольга Зелева.

«Плаксивость, раздражительность, бессонница или чрезмерная сонливость, нарушение аппетита (повышенный, вплоть до обжорства, или его отсутствие, чувство безысходности относятся к общим симптомам послеродовой депрессии», — передает слова Зелевой СКПНБ в соцсети «ВКонтакте». А в тяжелых случаях для заболевания характерны суицидальные мысли.

В состоянии послеродовой депрессии мать также может вести себя агрессивно по отношению к ребенку. «Во время депрессии ее преследуют мрачные мысли, она отстраняется от малыша. Бывает, мать проявляет агрессию по отношению к ребенку. Он вызывает раздражение. Причем сама женщина от этого, как правило, очень страдает», — добавила психолог.

Расстройство провоцируют тяжелые роды или неблагоприятная атмосфера в семье. Послеродовая депрессия может продлиться несколько лет, если мать не обратится за медпомощью при появлении симптомов.

Ранее URA.RU сообщало, что в России женщин будут направлять к психологу дважды за время беременности. Нововведение поможет снизить риски перинатальных осложнений и послеродовой депрессии, уверены в Минздраве РФ.

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Бессонница, раздражительность и нарушение аппетита могут указывать на послеродовую депрессию у недавно родивших женщин. В таком состоянии мать отстраняется от ребенка и даже способна проявить к нему агрессию. О симптомах расстройства рассказала психолог сургутской психоневрологической больницы (СКПНБ) Ольга Зелева. «Плаксивость, раздражительность, бессонница или чрезмерная сонливость, нарушение аппетита (повышенный, вплоть до обжорства, или его отсутствие, чувство безысходности относятся к общим симптомам послеродовой депрессии», — передает слова Зелевой СКПНБ в соцсети «ВКонтакте». А в тяжелых случаях для заболевания характерны суицидальные мысли. В состоянии послеродовой депрессии мать также может вести себя агрессивно по отношению к ребенку. «Во время депрессии ее преследуют мрачные мысли, она отстраняется от малыша. Бывает, мать проявляет агрессию по отношению к ребенку. Он вызывает раздражение. Причем сама женщина от этого, как правило, очень страдает», — добавила психолог. Расстройство провоцируют тяжелые роды или неблагоприятная атмосфера в семье. Послеродовая депрессия может продлиться несколько лет, если мать не обратится за медпомощью при появлении симптомов. Ранее URA.RU сообщало, что в России женщин будут направлять к психологу дважды за время беременности. Нововведение поможет снизить риски перинатальных осложнений и послеродовой депрессии, уверены в Минздраве РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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