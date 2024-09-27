«Отправил в нокаут»: в тагильской школе подростки забили семиклассника. Видео

В школе Нижнего Тагила подростки отправили в нокаут семиклассника

27 сентября 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Пострадавшего школьника бросили на прогиб Фото: Денис Моргунов © URA.RU В нижнетагильской школе №80 два семиклассника избили сверстника, отправив его в нокаут. В ходе конфликта пострадавшего бросили на прогиб, из-за чего он ударился головой. Об этом рассказал очевидец драки. «Двое учеников начали конфликтовать. В какой-то момент к ним подошел еще один мальчик. Он кинул парня через прогиб и пару раз ударил его ногой, потом просто убежал. Удар был такой силы, что соперник отправил семиклассника в нокаут», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника. По его словам, учеников никто не разнимал, а сотрудников школы рядом не было. Судя по видео, остальные школьники просто наблюдали за происходящим. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. В ведомстве отметили, что информация о драке зарегистрирована в отделе полиции 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» и уже организована проверка. Инспекторы ПДН опрашивают учащихся и выясняют все обстоятельства случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нижнетагильской школе №80 два семиклассника избили сверстника, отправив его в нокаут. В ходе конфликта пострадавшего бросили на прогиб, из-за чего он ударился головой. Об этом рассказал очевидец драки. «Двое учеников начали конфликтовать. В какой-то момент к ним подошел еще один мальчик. Он кинул парня через прогиб и пару раз ударил его ногой, потом просто убежал. Удар был такой силы, что соперник отправил семиклассника в нокаут», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника. По его словам, учеников никто не разнимал, а сотрудников школы рядом не было. Судя по видео, остальные школьники просто наблюдали за происходящим. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. В ведомстве отметили, что информация о драке зарегистрирована в отделе полиции 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» и уже организована проверка. Инспекторы ПДН опрашивают учащихся и выясняют все обстоятельства случившегося.