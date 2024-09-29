В деревне Нумто Белоярского района ХМАО созрел богатый урожай клюквы, черники и голубики — эти ягоды считаются самыми полезными. Само поселение известно как одно из «мест силы» в округе, там расположено священное озеро народов ханты и манси.
«В этом году леса и болота природного парка „Нумто“ и памятника природы „Системы озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор“ богаты ягодами. Особенно черникой, голубикой и клюквой. Сотрудники научного отдела провели оценку урожайности ягодников на особо охраняемых природных территориях», — рассказали работники природного парка «Нумто» в соцсети «ВКонтакте». В парке также расположено одноименное озеро, которое считается священным местом у югорских аборигенов. По легенде, лес вокруг озера якобы наполнен магической силой, где раньше проводили различные обряды.
Сезон сбора ягод в ХМАО еще продолжается. Югорчане ведрами собирают клюкву на болотах, а в лесу — бруснику, чернику, голубику. «На дикоросах можно заработать, поэтому многие бегут в лес и собирают ягоду целыми ведрами. Клюква считается одной из самых востребованных ягод, да и созревает она в ХМАО только осенью, поэтому и цена на нее выше. До середины октября, думаю, еще можно будет собирать», — рассказал URA.RU один из продавцов.
Как ранее рассказывала агентству врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская, все дикоросы богаты витамином С. А ягоды красного цвета содержат фитонутриенты, полезные для сердечно-сосудистой системы, а дикоросы синего и фиолетового цвета снижают уровень сахара в крови. Врач рекомендует промывать ягоды слегка теплой водой и употреблять их в свежем виде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!