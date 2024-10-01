Эксперты раскрыли, что чаще всего дарят челябинцы на День учителя

Репетиторам Челябинской области чаще всего дарят сладости в День учителя
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День рождения салона Альтернатива.Екатеринбург, конфеты, кондитерские изделия, пирожные, эклер
Конфеты и сладости являются самым популярным презентом в День учителя Фото:

Кондитерские изделия стали самым популярным подарком репетиторам Челябинской области на День учителя. Это выяснили в ходе совместного исследования сервис поиска специалистов «Профи» и маркетплейс подарков Flowwow.

«52% опрошенных репетиторов в этот праздник получают сладости», — сообщили организаторы исследования. Также репетиторы часто получают чай и кофе (44%), цветы (42%), самодельные подарки (28%) и подарочные карты или сертификаты (26%).

Также в ходе исследования выяснилось, что 26% принимавших в опросе репетиторов получали необычные подарки. В частности, домашнюю колбасу, черепах, сплавы по горной реке, именные кружки и другие оригинальные презенты.

Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинске за год стоимость подарка классному руководителю ко Дню учителя в среднем выросла на 500 рублей до 2 тысяч 900 рублей. При этом по России стоимость составляет 3 тысячи 900 рублей.

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Кондитерские изделия стали самым популярным подарком репетиторам Челябинской области на День учителя. Это выяснили в ходе совместного исследования сервис поиска специалистов «Профи» и маркетплейс подарков Flowwow. «52% опрошенных репетиторов в этот праздник получают сладости», — сообщили организаторы исследования. Также репетиторы часто получают чай и кофе (44%), цветы (42%), самодельные подарки (28%) и подарочные карты или сертификаты (26%). Также в ходе исследования выяснилось, что 26% принимавших в опросе репетиторов получали необычные подарки. В частности, домашнюю колбасу, черепах, сплавы по горной реке, именные кружки и другие оригинальные презенты. Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинске за год стоимость подарка классному руководителю ко Дню учителя в среднем выросла на 500 рублей до 2 тысяч 900 рублей. При этом по России стоимость составляет 3 тысячи 900 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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