Эксперты раскрыли, что чаще всего дарят челябинцы на День учителя

Репетиторам Челябинской области чаще всего дарят сладости в День учителя

01 октября 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Конфеты и сладости являются самым популярным презентом в День учителя Фото: Дарья Попова © URA.RU Кондитерские изделия стали самым популярным подарком репетиторам Челябинской области на День учителя. Это выяснили в ходе совместного исследования сервис поиска специалистов «Профи» и маркетплейс подарков Flowwow. «52% опрошенных репетиторов в этот праздник получают сладости», — сообщили организаторы исследования. Также репетиторы часто получают чай и кофе (44%), цветы (42%), самодельные подарки (28%) и подарочные карты или сертификаты (26%). Также в ходе исследования выяснилось, что 26% принимавших в опросе репетиторов получали необычные подарки. В частности, домашнюю колбасу, черепах, сплавы по горной реке, именные кружки и другие оригинальные презенты. Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинске за год стоимость подарка классному руководителю ко Дню учителя в среднем выросла на 500 рублей до 2 тысяч 900 рублей. При этом по России стоимость составляет 3 тысячи 900 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кондитерские изделия стали самым популярным подарком репетиторам Челябинской области на День учителя. Это выяснили в ходе совместного исследования сервис поиска специалистов «Профи» и маркетплейс подарков Flowwow. «52% опрошенных репетиторов в этот праздник получают сладости», — сообщили организаторы исследования. Также репетиторы часто получают чай и кофе (44%), цветы (42%), самодельные подарки (28%) и подарочные карты или сертификаты (26%). Также в ходе исследования выяснилось, что 26% принимавших в опросе репетиторов получали необычные подарки. В частности, домашнюю колбасу, черепах, сплавы по горной реке, именные кружки и другие оригинальные презенты. Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинске за год стоимость подарка классному руководителю ко Дню учителя в среднем выросла на 500 рублей до 2 тысяч 900 рублей. При этом по России стоимость составляет 3 тысячи 900 рублей.