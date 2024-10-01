В Челябинске 2 октября в 10:35 прозвучали сирены. О предстоящей проверке систем оповещения о чрезвычайных ситуациях предупреждали в пресс-службе правительства региона.
«Сирены и уличные громкоговорители для проверки в области будут включать с 10:00 до 14:00. В Челябинске сообщили, что сигнал включат два раза: с 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:35», — сообщали в пресс-службе.
Информация о проверке также должна появиться на информационных табло общественного транспорта и домофонах компании «Интерсвязь». Уведомление о проверке систем оповещения направлены пользователям мобильного приложения «МЧС России». В сельской местности сигналы будут транслировать мобильные пункты оповещения. Подобные проверки проводятся ежегодно.
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