01 октября 2024

В Челябинске завыли сирены. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка по пожаротушению в Кунашакской мечети. Челябинск, рупор, сирена, громкоговоритель, матюгальник, тревога, оповещение, го и чс, воздушная тревога
Идет проверка систем оповещения Фото:

В Челябинске 2 октября в 10:35 прозвучали сирены. О предстоящей проверке систем оповещения о чрезвычайных ситуациях предупреждали в пресс-службе правительства региона.

«Сирены и уличные громкоговорители для проверки в области будут включать с 10:00 до 14:00. В Челябинске сообщили, что сигнал включат два раза: с 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:35», — сообщали в пресс-службе.

Информация о проверке также должна появиться на информационных табло общественного транспорта и домофонах компании «Интерсвязь». Уведомление о проверке систем оповещения направлены пользователям мобильного приложения «МЧС России». В сельской местности сигналы будут транслировать мобильные пункты оповещения. Подобные проверки проводятся ежегодно.

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В Челябинске 2 октября в 10:35 прозвучали сирены. О предстоящей проверке систем оповещения о чрезвычайных ситуациях предупреждали в пресс-службе правительства региона. «Сирены и уличные громкоговорители для проверки в области будут включать с 10:00 до 14:00. В Челябинске сообщили, что сигнал включат два раза: с 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:35», — сообщали в пресс-службе. Информация о проверке также должна появиться на информационных табло общественного транспорта и домофонах компании «Интерсвязь». Уведомление о проверке систем оповещения направлены пользователям мобильного приложения «МЧС России». В сельской местности сигналы будут транслировать мобильные пункты оповещения. Подобные проверки проводятся ежегодно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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