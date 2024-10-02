В серию снимков Шейк также поместила элементы интерьера Фото: социальные сети Ирины Шейк

Уроженка Еманжелинска (Челябинская область) модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова) поделилась снимками, сделанными во время Парижской недели моды. Манекенщица показала себя в откровенных нарядах, а также топлес. Подборку фотографий она опубликовала на своей странице в социальной сети.

«Репетиция последнего дня Paris Fashion Week (PFW)», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Осенняя неделя моды в Париже проходила с 23 сентября по 1 октября.

В посте Шейк уместила 14 фотографий и два видео. На одном из снимков модель показалась в нижнем белье без бюстгальтера, где придерживала грудь руками. На нескольких кадрах она демонстрировала свои наряды. Также в опубликованном видео, манекенщица прошлась странной походкой, похожей на походку модели Леона Дейма на показе бренда Maison Margiela.

В сентябре 2024 года Ирина Шейк активно участвует в показах мод. В Нью-Йорке она вышла на подиум в прозрачном наряде от бренда Tory Burch. В Лондоне Шейк, одетая в откровенное боди из меха закрыла показ бренда Mowalola. На презентации образов от Dolce & Gabbana топ-модель появилась в наряде певицы Мадонны из 90-х.