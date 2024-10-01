Статусный полицейский стал фигурантом уголовного дела после проверки пермского УФСБ

Бывший начальник отдела МВД «Куединский» стал фигурантом уголовного дела после того, как его деятельностью заинтересовались сотрудники УФСБ по Пермскому краю. Они выяснили, что полицейский превысил служебные полномочия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ФСБ по региону.
«УФСБ России по Пермскому краю выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего начальника отдела МВД России „Куединский“. Сотрудник ведомства из корыстной заинтересованности совершил действия, выходящие за пределы его полномочий при регистрации и оформлении административных правонарушений», — уточнили в пресс-службе управления.
В отношении экс-полицейского возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд признал его виновным в совершении инкриминируемого преступления и лишил права работы в полиции сроком на два года. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 70 тыс рублей. Приговор суд вступил в законную силу.
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