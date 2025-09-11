Убегающий с крыши убийца попал на видео в момент после стрельбы в Кирка

Предполагаемый нападавший на консервативного активиста Чарли Кирка мог оставить место преступления, перебравшись по крыше расположенного рядом здания. В соцсетях распространяется видеозапись, на которой неизвестный стремительно перемещается по кровле сразу после выстрела.
Так, на записи различим лишь силуэт бегущего, который старается скрыться в темноте, сообщает New York Times. Ранее в СМИ появилась информация о возможной причастности к трагедии сторонника Демократической партии США Майкла Маллинсона, однако официального подтверждения этой версии от полиции пока не поступало. В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование и рассматривают все возможные сценарии произошедшего.
Инцидент произошел на массовом мероприятии в Университете штата Юта во время выступления Кирка перед своими сторонниками. Председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков сообщил, что убийство может быть посланием всем заметным фигурам американской общественности, которые придерживаются подобных взглядов, в том числе и американскому лидеру Дональду Трампу.
