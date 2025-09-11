Джонсон описал хаос, возникший в Палате представителей после убийства Кирка

Джонсон заявил, что после убийства Кирка в Палате представителей была перепалка
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Председатель Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что в нижней палате Конгресса началась перепалка после убийства активиста-консерватора Чарли Кирка. Он охарактеризовал ситуацию в Конгрессе как «эмоциональный отклик участников на произошедшие события». Он отметил, что обстановка была крайне напряженной.

«Атмосфера в комнате была очень напряженной», — пояснил Джонсон. Его слова передает телеканал CNN

Отмечается, что после минуты молчания в память о погибшем один из парламентариев предложил совместную молитву, что стало поводом для начала бурных обсуждений — многие законодатели почувствовали, что дебаты приобретают политический характер. Демократы высказывали недовольство, а республиканцы отвечали, в результате чего ситуация быстро переросла в хаос. 

В ходе перепалки конгрессвумен Анна Паулина Луна, лично знавшая Кирка, допустила резкие высказывания в адрес демократов. «Это все из-за вас, черт возьми», — крикнула Луна через весь зал Палаты представителей, по словам другого человека, который слышал ее слова. В ответ демократы напомнили о стрельбе в школе в Колорадо и выступили с призывом к ужесточению мер против вооруженного насилия.

Майк Джонсон подчеркнул, что многие законодатели впоследствии будут переосмысливать свои слова и поступки и, возможно, испытывать сожаление. Он также обратил внимание на возможные последствия публичных заявлений парламентариев, подчеркнув риск роста политического насилия. Так, известны случаи, когда к насильственным действиям подталкивала риторика на публичных площадках — в том числе со стороны избранных должностных лиц и лиц с широкой аудиторией, например в соцсетях, добавил Джонсон. Он также подчеркнул, что в Конгрессе не должны опускаться до такого уровня — от законодателей ожидают большего.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал найти «всех и каждого», кто причастен к убийству его соратника Чарли Кирка. 

