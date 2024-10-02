02 октября 2024

В ХМАО вторую неделю ищут 53-летнего мужчину в яркой куртке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ориентировке поисковиков сообщается, что на мужчине была ярко-желтая куртка
В ориентировке поисковиков сообщается, что на мужчине была ярко-желтая куртка Фото:

В Сургуте (ХМАО) 25 сентября пропал 53-летний Валерий Богданов. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что в момент пропажи на нем была надета ярко-желтая куртка.

«Пропал Богданов Валерий Владимирович 53 года, город Сургут, ХМАО-Югра. С 25 сентября 2024 года его местонахождение неизвестно. Был одет в ярко-желтую куртку», — сообщается в ориентировке на сайте поисковиков.

Также на мужчине была одета черная футболка и синие джинсы, а при себе нес черный рюкзак. Из особых примет: худощавое телосложение, рост 178 сантиметров, голубые глаза и русые волосы. О местонахождении пропавшего волонтеры просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Мужчина пропал 25 сентября
Мужчина пропал 25 сентября
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) 25 сентября пропал 53-летний Валерий Богданов. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что в момент пропажи на нем была надета ярко-желтая куртка. «Пропал Богданов Валерий Владимирович 53 года, город Сургут, ХМАО-Югра. С 25 сентября 2024 года его местонахождение неизвестно. Был одет в ярко-желтую куртку», — сообщается в ориентировке на сайте поисковиков. Также на мужчине была одета черная футболка и синие джинсы, а при себе нес черный рюкзак. Из особых примет: худощавое телосложение, рост 178 сантиметров, голубые глаза и русые волосы. О местонахождении пропавшего волонтеры просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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