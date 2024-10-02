В Сургуте (ХМАО) 25 сентября пропал 53-летний Валерий Богданов. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что в момент пропажи на нем была надета ярко-желтая куртка.
«Пропал Богданов Валерий Владимирович 53 года, город Сургут, ХМАО-Югра. С 25 сентября 2024 года его местонахождение неизвестно. Был одет в ярко-желтую куртку», — сообщается в ориентировке на сайте поисковиков.
Также на мужчине была одета черная футболка и синие джинсы, а при себе нес черный рюкзак. Из особых примет: худощавое телосложение, рост 178 сантиметров, голубые глаза и русые волосы. О местонахождении пропавшего волонтеры просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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