Екатеринбуржцы купили рыбу в популярной торговой сети и отравились

Екатеринбуржцы купили семгу в одном из продуктовых магазинов сети «Кировский» в Асбесте, приготовили ее и почувствовали недомогание. По словам читателей URA.RU, после ужина у них болел живот, была тошнота и рвота.
«Купил мороженную семгу вчера в Арамиле в „Кировском“. Жена и старший сын всю ночь с животом маялись: тошнота, рвота. Ели только рыбу. Ее запекли в духовке по два кусочка каждому», — рассказали читатели.
Средний сын приготовленную рыбу не ел, поэтому чувствовал себя хорошо. На следующий день, после лечения средствами от отравления, всей семье стало лучше. Они решили не сдавать рвоту на анализ, так как это, по их словам, слишком долгая и сложная процедура.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Кировского» с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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