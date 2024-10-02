02 октября 2024

Трек пермского диджея о городе возглавил мировой чарт

Трек «Perm in the night» диджея из Перми Седата Аслана возглавил чарт BeatPort
© Служба новостей «URA.RU»
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Седат Аслан играет Afro House, Indie Dance, Organic House и Melodic House
Седат Аслан играет Afro House, Indie Dance, Organic House и Melodic House Фото:

Трек «Perm in the night» возглавил ТОП-100 музыкального сервиса BeatPort. Его автор — пермский диджей турецкого происхождения Седат Аслан.

«Я горжусь, что могу поделиться этим моментом! „Perm in the Night“ занимает 1-е место в BeatPort Hype Top 100! Бесконечное спасибо всем, кто поддерживал меня. Мы только начинаем!» — написал музыкант в соцсети «ВКонтакте».

ИА «Текст» он рассказал, что живет в Перми 15 лет, играет в ночных клубах и на городских мероприятиях. «Свою музыку я наполняю южным настроением, эмоциями, чувствами любви к городу, к событиям, речному воздуху прекрасной Перми. В песню Perm in the night заложена тема легкости и свободы», — отметил Седат Аслан.

Сервис BeatPort, объединяющий миллионы музыкантов по всему миру, пишет, что Седат резидент лейблов Row Records, Exx Music и Exx Underground. Он играет Afro House, Indie Dance, Organic House и Melodic House. Треки музыканта попадают в чарты BeatPort и плейлисты мировых диджеев и радиостанций.

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Трек «Perm in the night» возглавил ТОП-100 музыкального сервиса BeatPort. Его автор — пермский диджей турецкого происхождения Седат Аслан. «Я горжусь, что могу поделиться этим моментом! „Perm in the Night“ занимает 1-е место в BeatPort Hype Top 100! Бесконечное спасибо всем, кто поддерживал меня. Мы только начинаем!» — написал музыкант в соцсети «ВКонтакте». ИА «Текст» он рассказал, что живет в Перми 15 лет, играет в ночных клубах и на городских мероприятиях. «Свою музыку я наполняю южным настроением, эмоциями, чувствами любви к городу, к событиям, речному воздуху прекрасной Перми. В песню Perm in the night заложена тема легкости и свободы», — отметил Седат Аслан. Сервис BeatPort, объединяющий миллионы музыкантов по всему миру, пишет, что Седат резидент лейблов Row Records, Exx Music и Exx Underground. Он играет Afro House, Indie Dance, Organic House и Melodic House. Треки музыканта попадают в чарты BeatPort и плейлисты мировых диджеев и радиостанций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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