03 октября 2024

Пермские власти признали долгострои, свалку и старинный собор опасными для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой и виды города. Пермь, долгострой, виды города
В реестр объектов, представляющих угрозу для несовершеннолетних, внесены несколько долгостроев Фото:

В Пермском округе долгострои, заброшки, места отдыха у воды, свалка, а также ряд других объектов признаны опасными для детей. Они могут причинить вред физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних. Это следует из обновленного реестра (имеется в распоряжении URA.RU), который составила администрация округа.

«Внести в реестр адресов мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», — сказано в документе. Также в реестре указаны торговые точки по продаже алкогольной и табачной продукции, долгострои, водонапорные башни, Христорожденственский каменный собор 1811 года постройки и территория бывшего завода в Юго-Камском.

Подобный реестр создан в каждом муниципальном образовании Пермского края. Так, в Березниках власти внесли в перечень мест, которые представляют опасность для детей, зону техногенной аварии.

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В Пермском округе долгострои, заброшки, места отдыха у воды, свалка, а также ряд других объектов признаны опасными для детей. Они могут причинить вред физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних. Это следует из обновленного реестра (имеется в распоряжении URA.RU), который составила администрация округа. «Внести в реестр адресов мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», — сказано в документе. Также в реестре указаны торговые точки по продаже алкогольной и табачной продукции, долгострои, водонапорные башни, Христорожденственский каменный собор 1811 года постройки и территория бывшего завода в Юго-Камском. Подобный реестр создан в каждом муниципальном образовании Пермского края. Так, в Березниках власти внесли в перечень мест, которые представляют опасность для детей, зону техногенной аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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