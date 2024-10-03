Пермские власти признали долгострои, свалку и старинный собор опасными для детей

04 октября 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

В реестр объектов, представляющих угрозу для несовершеннолетних, внесены несколько долгостроев Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском округе долгострои, заброшки, места отдыха у воды, свалка, а также ряд других объектов признаны опасными для детей. Они могут причинить вред физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних. Это следует из обновленного реестра (имеется в распоряжении URA.RU), который составила администрация округа. «Внести в реестр адресов мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», — сказано в документе. Также в реестре указаны торговые точки по продаже алкогольной и табачной продукции, долгострои, водонапорные башни, Христорожденственский каменный собор 1811 года постройки и территория бывшего завода в Юго-Камском. Подобный реестр создан в каждом муниципальном образовании Пермского края. Так, в Березниках власти внесли в перечень мест, которые представляют опасность для детей, зону техногенной аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском округе долгострои, заброшки, места отдыха у воды, свалка, а также ряд других объектов признаны опасными для детей. Они могут причинить вред физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних. Это следует из обновленного реестра (имеется в распоряжении URA.RU), который составила администрация округа. «Внести в реестр адресов мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», — сказано в документе. Также в реестре указаны торговые точки по продаже алкогольной и табачной продукции, долгострои, водонапорные башни, Христорожденственский каменный собор 1811 года постройки и территория бывшего завода в Юго-Камском. Подобный реестр создан в каждом муниципальном образовании Пермского края. Так, в Березниках власти внесли в перечень мест, которые представляют опасность для детей, зону техногенной аварии.