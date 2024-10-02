Пермь попала в топ-5 городов, где дороже всего обходится ремонт автомобиля

Пермь вновь попала в пятерку городов России, где автомобилистам дороже всего обходится обслуживание машины. Такие данные приводят аналитики автосервиса «Fit service».
«Пермские водители в среднем отдают за ремонт и ТО машины чуть больше 11 тысяч рублей. Средний чек вырос на 17%. Таким образом по итогам девяти месяцев в число самых дорогих мегаполисов вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Пермь», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные исследования.
В 2023 году средний чек за обслуживание и ремонт машины в Перми бы равен 9,1 тысячи рублей. Город тогда также входил в топ-5 самых дорогих по ремонту автомобилей в стране.
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