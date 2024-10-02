02 октября 2024

Пермь попала в топ-5 городов, где дороже всего обходится ремонт автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермякам дорого обходится обслуживание автомобиля
Пермякам дорого обходится обслуживание автомобиля Фото:

Пермь вновь попала в пятерку городов России, где автомобилистам дороже всего обходится обслуживание машины. Такие данные приводят аналитики автосервиса «Fit service».

«Пермские водители в среднем отдают за ремонт и ТО машины чуть больше 11 тысяч рублей. Средний чек вырос на 17%. Таким образом по итогам девяти месяцев в число самых дорогих мегаполисов вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Пермь», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные исследования.

В 2023 году средний чек за обслуживание и ремонт машины в Перми бы равен 9,1 тысячи рублей. Город тогда также входил в топ-5 самых дорогих по ремонту автомобилей в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермь вновь попала в пятерку городов России, где автомобилистам дороже всего обходится обслуживание машины. Такие данные приводят аналитики автосервиса «Fit service». «Пермские водители в среднем отдают за ремонт и ТО машины чуть больше 11 тысяч рублей. Средний чек вырос на 17%. Таким образом по итогам девяти месяцев в число самых дорогих мегаполисов вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Пермь», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные исследования. В 2023 году средний чек за обслуживание и ремонт машины в Перми бы равен 9,1 тысячи рублей. Город тогда также входил в топ-5 самых дорогих по ремонту автомобилей в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...