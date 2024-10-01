Власти усиливают борьбу против гриппа в Перми

В Перми начинает работу мобильный пункт вакцинации от гриппа. Он разместится в административном здании, расположенном на Центральном рынке (Пушкина, 104). Об этом говорится на сайте краевого правительства.
«Мобильный пункт вакцинации будет расположен на первом этаже административного здания на Центральном рынке по адресу ул. Пушкина, 104. В наличии вакцина от гриппа и пневмокковой инфекции», — поясняет пресс-служба правительства Пермского края.
Мобильный пункт будет работать 3 и 4 октября с 10:00 до 14:00 часов. Прививку могут сделать все желающие, возраст которых старше 18 лет. Для этого при себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
URA.RU рассказывало, что мобильные пункты вакцинации работали также в сентябре в торговых центрах города. Сейчас в Пермском крае фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В региональном минздраве заверяют, что вакцина против гриппа имеется в медицинских учреждениях в достаточном количестве.
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