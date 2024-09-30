Коллеги создали видео в память об умершем пермском журналисте Артеме Казине

В Перми прощаются с умершим журналистом Артемом Казиным. В память о нем бывшие коллеги смонтировали видео. Оно опубликовано в соцсетях. Ролик собран из фрагментов различных сюжетов Артема, автором которых он являлся, работая на телевидении. В кадре репортер поднимается на воздушном шаре, выбирается из пещеры и прыгает с парашютом.
«Я буду очень скучать. Любимый коллега и „враг“ всех женских разговоров в ньюсруме. Самый экстремальный и самый добрый. Спи спокойно. И как правильно отметили ребята „Вечно молодой! Вечно Казин“, — поделилась видеороликом на своей странице в соцсети „ВКонтакте“ бывшая коллега Артема Светлана Бельская.
Артем Казин продолжительное время работал на ГТРК «Пермь», затем занимал должность пресс-секретаря министерства социального развития Пермского края. Вместе с группой дайверов он участвовал в изучении парохода «Вера Фигнер», который они нашли на дне реки Сылва. Журналист ушел из жизни 27 сентября.
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